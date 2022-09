LG OLED Flex transforme le gadget TV flexible en un gadget de génie

L’une des têtes d’affiche de l’IFA 2022 cette année est le téléviseur hybride de moniteur de jeu de LG, l’OLED Flex, et il représente l’écran pliable qui arrive à maturité.

Les écrans qui peuvent passer de plats à incurvés ne sont pas nouveaux. J’ai vu la première démo de Samsung au CES en 2014, mais à l’époque, il s’agissait davantage d’un « voici quelque chose que nous pouvons faire pour montrer », plutôt que d’offrir aux consommateurs une fonctionnalité véritablement utile.

Ce modèle Samsung était un énorme téléviseur de 85 pouces, mais LG a compris que la technologie de transformation est bien meilleure dans un facteur de forme plus petit.

L’OLED Flex est infiniment plus maniable à 42 pouces, même si je demanderais toujours l’aide de quelqu’un pour le déballer ou le déplacer. Pourtant, c’est une option viable à placer sur un bureau, mais cela pourrait également être le téléviseur principal de votre salon.

Ce que LG a essentiellement fait ici est de prendre son excellent téléviseur OLED C2 et de le fixer à un cadre pliable et à un support élégant. C’est un peu dommage que vous ne voyiez pas le dos une fois que l’OLED Flex est en place car il a l’air incroyablement cool.

Chris Martin / Fonderie

Deux bras motorisés sortent du milieu du support, atteignant les bords de l’écran. Ceux-ci poussent ou tirent ensuite l’écran pour le plier en position sur commande. C’est vraiment comme cet épisode des Simpsons où Homer fait monter et descendre son lit d’hôpital à plusieurs reprises.

Plus qu’un gadget

Contrairement aux premières technologies de Samsung, il ne s’agit pas d’un simple concept agréable à regarder lors d’un salon technologique. LG a vraiment réfléchi à la façon dont les gens utiliseront l’OLED Flex dans différents endroits et pour différentes tâches. Des fonctionnalités pratiques ou flashy comme un concentrateur USB et un éclairage LED mis à part, l’écran dispose d’un tas de commandes et de fonctionnalités intelligentes qui le rendent extrêmement polyvalent.

Pour commencer, il existe deux préréglages pour déplacer rapidement l’affichage entre deux positions, mais ce n’est pas seulement plat ou entièrement incurvé. Il n’y a pas moins de 20 positions différentes sur lesquelles vous pouvez le régler, ce qui signifie que vous pouvez l’adapter à votre distance de visionnement ou à vos préférences personnelles, même entre différents jeux.

De plus, le support a un réglage en hauteur de 14 cm et il y a aussi beaucoup d’inclinaison. Donc, si l’OLED Flex est votre téléviseur principal et que vous voulez passer de regarder Stranger Things sur le canapé à allumer la Xbox pour un anneau Elden, vous pouvez, par exemple, passer à un pouf devant pour un totalement différent vivre.

Chris Martin / Fonderie

Ceux qui pensent que c’est trop grand pour le jeu n’ont pas non plus à jouer à 42 pouces. LG a permis de redimensionner facilement le contenu à 32 ou 27 pouces, ce qui signifie que vous pouvez jouer sans bouger la tête pour voir les extrémités. Cependant, vous ne pouvez pas le faire au format 4:3, ce qui est dommage.

Comme il s’agit du même panneau OLED evo que le C2, il n’y a aucune question de qualité d’image, et il y a une longue liste de spécifications haut de gamme sur lesquelles vous pouvez en savoir plus dans notre examen de ce téléviseur si vous êtes intéressé. J’ai joué à Halo Infinite sur l’OLED Flex pendant un certain temps avec le réglage complet de la courbe 900R, et c’était tout simplement magnifique.

Pliable mais cassant ?

Cependant, j’ai des inquiétudes quant à la longévité de l’écran. Nous avons vu des problèmes avec les téléphones pliables et bien qu’il s’agisse d’un virage beaucoup plus simple, plus subtil et qui ne sera pas déplacé deux fois moins souvent, je me demande à quoi cela ressemblera après un an ou deux d’utilisation.

Je dis surtout cela car l’unité principale que LG présentait sur le salon IFA n’était certainement pas complètement plate lorsqu’elle était dans cette position. Le bras du côté gauche n’a apparemment pas pu ramener l’écran jusqu’au bout, laissant une très légère courbure — malheureusement, il est presque impossible de prendre une photo pour vous montrer.

Pour l’instant, je vais donner à LG le bénéfice du doute ici car il s’agit probablement d’un des premiers modèles qui a été abusé en montrant constamment aux gens ce que l’appareil peut faire – à la manière d’Homer Simpson.

L’autre question qui reste à propos de l’OLED Flex est de savoir combien cela coûtera. LG veut le lancer en octobre avant la Coupe du monde, mais même si c’est le cas, vous devrez peut-être réhypothéquer votre maison pour en acheter une.

LG vend le 42 pouces C2 pour 1 249,99 $ / 1 299 £, donc une fois que vous avez ajouté tous les éléments flexibles, vous pouvez parier que ce sera beaucoup plus que ces chiffres. Au nord de 2 000 $ / 2 000 £ ne me surprendrait pas.

Si j’entrais soudainement dans une cargaison d’argent et que j’avais besoin d’un nouveau téléviseur, l’OLED Flex serait certainement en haut de ma liste de souhaits.