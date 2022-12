LG OLED Flex : regardez cet énorme moniteur se plier de plat à incurvé

Le LG OLED Flex est à la fois un téléviseur et un moniteur, mais sa caractéristique la plus cool est un écran motorisé unique. Le panneau OLED de 42 pouces passe de plat à incurvé à l’aide d’un bouton de pliage dédié sur la télécommande. Après l’avoir utilisé pendant une semaine, j’ai trouvé qu’il offrait une expérience visuelle immersive aux joueurs avec son écran incurvé et son éclairage de polarisation intégré.

Vous pouvez régler le niveau de courbure avec trois préréglages et l’affiner encore plus grâce au système motorisé. Le moniteur dispose également d’une lumière en forme de X à l’arrière qui se synchronise avec la vidéo et le son ou parcourt les couleurs.

Les jeux auxquels j’ai joué étaient définitivement plus immersifs avec la combinaison de l’éclairage et de l’écran incurvé. J’avais l’impression d’utiliser mon propre système d’arcade privé alors que je me penchais en arrière sur ma chaise avec l’écran levé et incliné vers le bas.

Le plus gros inconvénient du LG OLED Flex est son prix élevé et sa grande taille. Non seulement le support mesure 10 pouces de profondeur, mais je devais m’asseoir à au moins 20 pouces de l’écran pour me sentir à l’aise. Cela nécessite un bureau de 30 pouces de profondeur ou plus, ce qui n’est pas pratique pour beaucoup de gens. Sans oublier que le moniteur coûte 2 500 $ – un prix élevé en effet lorsque LG vend un appartement standard pour 800 $.

Pour voir l’écran en action avec mes impressions pratiques complètes, regardez la vidéo en haut de cet article.