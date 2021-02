LG nie avoir annulé son téléphone enroulable

Un porte-parole de LG a démenti le rapport de Yonhap selon lequel la société a suspendu le projet de téléphone LG Rollable. «Je peux fermement nier qu’une telle décision concernant les futurs produits mobiles a été finalisée», a déclaré le porte-parole à Le bord.

Le libellé est un peu vague, la société n’a pas décidé de mettre le projet en veilleuse, mais elle n’a pas non plus décidé d’aller de l’avant. Il a un prototype fonctionnel, dont il a fait la démonstration au CES, mais les plans de lancement concrets d’un appareil grand public n’ont pas été révélés jusqu’à présent.

Plus tôt cette année TheElec a rapporté que la société envisageait de quitter l’activité mobile, ce que LG a nié initialement, mais il a ensuite été révélé que la société était en pourparlers avec un acheteur potentiel. Aucune décision finale n’a été prise sur ce front non plus.

Même si LG arrête de fabriquer des téléphones lui-même, il ne quittera pas complètement l’activité mobile – la société aurait récemment développé des écrans pliables pour Apple. La société fait également partie des panneaux OLED utilisés dans la série iPhone 12.

