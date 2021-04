Le sud-coréen LG Electronics a annoncé lundi qu’il mettrait fin à sa division mobile déficitaire – une décision qui devrait en faire la première grande marque de smartphones à se retirer complètement du marché. Sa décision de se retirer laissera sa part de 10% en Amérique du Nord, où elle est la marque n ° 3, à être engloutie par les titans des smartphones Apple et Samsung. La division a enregistré près de six ans de pertes totalisant quelque 4,5 milliards de dollars (environ 33000 crores de roupies), et l’abandon du secteur extrêmement concurrentiel permettrait à LG de se concentrer sur des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés et les maisons intelligentes, a-t-il déclaré. dans un rapport. Dans des temps meilleurs, LG a été tôt sur le marché avec un certain nombre d’innovations en matière de téléphones portables, notamment des caméras ultra grand angle et était une fois en 2013 le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde derrière Samsung et Apple.

Mais plus tard, ses modèles phares ont souffert à la fois d’incidents logiciels et matériels qui, combinés à des mises à jour logicielles plus lentes, ont vu la marque glisser régulièrement en faveur. Les analystes ont également critiqué la société pour son manque d’expertise en marketing par rapport à ses rivaux chinois. Actuellement, sa part mondiale n’est que d’environ 2 pour cent. Il a expédié 23 millions de téléphones l’année dernière, contre 256 millions pour Samsung, selon le fournisseur de recherche Counterpoint. Outre l’Amérique du Nord, elle a une présence importante en Amérique latine, où elle se classe au 5e rang. «En Amérique du Sud, Samsung et des sociétés chinoises telles que Oppo, Vivo et Xiaomi devraient bénéficier du segment bas à moyen de gamme», a déclaré Park Sung-soon, analyste chez Cape Investment & Securities.

Alors que d’autres marques mobiles bien connues telles que Nokia, HTC et Blackberry sont également tombées de hauteurs, elles n’ont pas encore complètement disparu. La division des smartphones de LG – la plus petite de ses cinq divisions, représentant environ 7% du chiffre d’affaires – devrait être supprimée d’ici le 31 juillet. l’emploi se fera au niveau local.

LG fournira un support de service et des mises à jour logicielles pour les clients des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon la région, a-t-il ajouté. Les discussions pour vendre une partie de l’entreprise au Vietnamien Vingroup ont échoué en raison de différences sur les termes, ont déclaré des sources connaissant le sujet.