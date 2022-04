LG lance pas moins de six nouveaux ordinateurs portables Gram dans le monde

LG a officiellement dévoilé toute sa gamme d’ordinateurs portables Gram pour 2022, et il y a beaucoup à dire. Au total, six nouveaux appareils haut de gamme font l’objet d’un lancement mondial, dont les Gram 16 et 17, qui étaient auparavant exclusifs à la Corée du Sud.

Il y a aussi un nouveau Gram 15 et 14, ainsi que des modèles 2 en 1 avec des écrans 14 pouces ou 16 pouces. Plusieurs spécifications clés sont cohérentes dans toute la gamme, notamment les processeurs Intel de 12e génération (Core i3/i5/i7) et 8, 16 ou 32 Go de RAM DDR5. LG dit que vous pouvez vous attendre à une amélioration des performances d’environ 22 % par rapport aux équivalents de 2021, bien qu’il reste à voir quelle différence cela fera.

La plupart combinent cela avec un GPU intégré Intel, mais les modèles haut de gamme des Gram 16 et 17 disposent pour la première fois d’une carte graphique discrète. Plus précisément, il s’agit du RTX 2050 de Nvidia, qui pourrait faire des appareils une option réaliste pour les jeux.

Comme leurs noms l’indiquent, la grande différence entre les six réside dans leurs affichages. Les Gram 17 et Gram 16 (standard et 2-en-1) ont un panneau LCD 2560×1600, bien que seul ce dernier prenne en charge la saisie tactile. Sur les deux versions de Gram 14, vous passerez à 1920×1200, tandis que le Gram 15 n’est que de 1920×1080. Cela en fait le seul à opter pour un format d’image 16:9 plutôt que le 16:10 de plus en plus populaire.





Les nouveaux ordinateurs portables Gram sont conçus pour être utilisés avec le nouveau moniteur 16 pouces “+view” de LG. Image : LG



Les deux appareils 2 en 1 bénéficient de fonctionnalités supplémentaires grâce à une charnière à 360 degrés, mais les cadres minces et les webcams Full HD sont cohérents sur toute la gamme.

Cependant, le grand attrait des ordinateurs portables Gram réside dans les performances de haut niveau dans un boîtier portable aussi haut de gamme. Le Gram 14 est le plus léger du groupe à 999 g, mais le Gram 16 (à partir de 1,35 kg) et le Gram 17 (à partir de 1,2 kg) ouvrent toujours la voie en matière d’ordinateurs portables à grand écran. La fonctionnalité convertible ajoute un peu de poids supplémentaire, mais aucun des six ne dépasse 1,5 kg.







Image : LG



Tous ont une épaisseur comprise entre 16 mm et 18 mm, mais conservent une sélection de ports décente. Vous obtenez 2x USB-C (avec prise en charge de Thunderbolt 4), 1x USB-A, microSD et prise casque 3,5 mm sur tous les modèles, mais les non-convertibles ajoutent un USB-A supplémentaire et un HDMI pleine taille.

LG affirme que les ordinateurs portables “garantissent une excellente autonomie de la batterie”, et il est facile de comprendre pourquoi. Même la plus petite capacité de 72 Wh devrait fournir une charge d’une journée complète, tandis que les cellules jusqu’à 90 Wh compenseront, espérons-le, la surface d’écran supplémentaire et les demandes de puissance sur les modèles plus grands.

Cependant, nous ne savons pas encore combien coûtera l’un d’entre eux. Le prix de départ coréen de 2 290 000 ₩ du Gram 16 se traduit par environ 1 420 £ / 1 877 $ US, alors que vous paierez probablement au moins 1 482 £ / 1 959 $ US (2 390 000 ₩) pour le Gram 17. C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent, mais rien n’est prévu être bon marché.

LG indique que la gamme Gram 2022 sera disponible sur les «marchés clés» en Europe, en Amérique du Nord et en Asie à partir du deuxième trimestre de l’année. C’est à tout moment entre maintenant et fin juin.

Articles connexes pour en savoir plus