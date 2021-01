LG a lancé un nouveau smartphone économique en Inde, à savoir le LG K42, qui est censé être livré avec la construction certifiée MIL-STD-810G de qualité militaire. Selon la société de technologie sud-coréenne, le smartphone a passé neuf catégories de la norme de défense militaire américaine qui comprend des tests sous haute température, basse température, choc thermique, vibration, choc et humidité. Les autres caractéristiques notables du LG K42 incluent les caméras arrière quad et le processeur MediaTek Helio P22 (MT6762). Le smartphone a fait ses débuts en Amérique centrale et dans la région des Caraïbes en septembre de l’année dernière.

Il est livré avec un écran HD + de 6,6 pouces (720×1,600) avec des cadres étroits et un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le panneau d’affichage a en outre une découpe de perforation alignée au centre pour la caméra selfie de 8 mégapixels. Sous le capot, le LG K42 contient le SoC octa-core MediaTek Helio P22 associé à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré. Ses quatre caméras arrière sont logées dans un module de caméra carré qui comprend le flash LED.

La configuration de la caméra arrière comprend une caméra principale de 13 mégapixels, une caméra secondaire super grand angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Enfin, il existe un autre jeu de tir macro de 2 mégapixels. LG dit que l’application appareil photo du LG K42 est préchargée avec des fonctionnalités telles que Flash Jump Cut qui prend quatre photos à quelques intervalles. Il existe une fonction Time Helper qui fait clignoter l’appareil photo pour vous dire exactement quand une image est sur le point d’être cliquée.

Les autres fonctionnalités du K K42 incluent la 4G LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth v5.0, le GPS / A-GPS et un port USB Type-C. Il contient également une batterie de 4000 mAh et le smartphone pèse 182 grammes. Son prix en Inde est fixé à 10 990 Rs pour la seule variante de stockage 3 Go de RAM + 64 Go et les clients peuvent choisir entre les options de couleur grise et verte, exclusivement sur Flipkart. Les clients du LG K42 peuvent bénéficier d’une garantie prolongée de deux ans ainsi que d’un remplacement d’écran unique gratuit.