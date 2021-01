Bien que LG puisse ou non quitter le marché des smartphones bientôt (il y a beaucoup d’informations contradictoires à ce sujet en ce moment), pour le moment, la société est définitivement toujours dans le jeu.

Et c’est ainsi qu’il a lancé aujourd’hui un nouvel appareil en Inde, le K42. Ce combiné à l’aspect robuste a été initialement annoncé en septembre de l’année dernière, mais il est enfin arrivé sur le sous-continent.

Son prix est de 10 990 INR (environ 150 USD ou 123 € aux taux de change actuels). Il sera disponible chez Flipkart le 26 janvier en vert et gris. Si vous achetez un K42, vous bénéficierez d’une garantie de deux ans ainsi que d’un remplacement d’écran unique gratuit si vous en avez besoin.

Alors, qu’est-ce que vous obtenez du téléphone? Le LG K42 a un écran tactile de 6,6 pouces 720×1600, le chipset MediaTek Helio P22 à la barre, 3 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, une caméra arrière principale de 13 MP, un ultrawide de 5 MP, une macro cam 2 MP, un 2 MP capteur de profondeur et un vivaneau selfie de 8 MP.

Il y a une prise casque 3,5 mm, un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, un bouton Google Assistant dédié, une batterie de 4000 mAh et la conformité MIL-STD 810G pour la robustesse.

Via