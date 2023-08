LG fait tomber jusqu’à 299 $ de rabais sur ses aspirateurs-balais pratiques CordZero

Avouons-le, passer l’aspirateur dans la maison est un vrai casse-tête. Alors pourquoi rendre les choses plus difficiles que nécessaire en traînant un aspirateur filaire lourd d’une prise à l’autre ? Les aspirateurs-balais légers de LG sont une alternative beaucoup plus pratique, et pour le moment, vous pouvez en acheter un à un prix très avantageux. LG offre actuellement jusqu’à 299 $ de rabais sur certains aspirateurs CordZero, avec des prix commençant à 350 $. De plus, vous obtiendrez également un Ensemble d’outils et d’accessoires Total Care (une valeur de 150 $) lorsque vous l’ajoutez à votre panier avec l’aspirateur. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 13 août, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il y a quelques aspirateurs LG différents en vente en ce moment. Si vous recherchez l’option la plus abordable, nous noterons ceci CordZero remis à neuf avec une batterie de rechange pour seulement 199 $, soit 350 $ de réduction sur le nouveau prix habituel.

Mais si vous ne voulez pas un modèle d’occasion, la deuxième option la moins chère est la base Aspirateur-balai LG CordZero, que vous pouvez acheter pour 350 $, ce qui vous permet d’économiser 99 $ par rapport au prix habituel. Il est équipé d’un moteur de 160 watts pour une aspiration puissante, d’un système de filtration en cinq étapes pour piéger la saleté, la poussière et d’autres particules et pèse toujours moins de 6 livres pour une maniabilité sérieuse.

Ou, si vous avez besoin d’un peu plus de puissance, vous pouvez passer au LG CordZero Kompresseur pour 550 $, 149 $ de rabais sur le prix habituel. Il est doté d’un moteur de 200 watts plus puissant et la buse Power Punch incluse est parfaite pour éliminer la poussière et les débris incrustés des canapés, des lits, des tapis et plus encore. Vous pouvez également compresser la poubelle pour doubler la capacité de stockage, et elle est livrée avec une batterie supplémentaire pour une autonomie totale de 120 minutes.

Et pour des capacités de nettoyage sérieuses, vous pouvez saisir le Aspirateur-balai et vadrouille électrique CordZero All in One pour 700 $, soit 299 $ de réduction sur le prix habituel. Cet aspirateur-balai polyvalent est livré avec un accessoire pour vadrouille afin que vous puissiez garder vos planchers de bois franc et de carrelage en bon état, il dispose d’un cyclone et d’un filtre lavables pour un entretien facile et est livré avec une station de base pratique qui vide automatiquement la poubelle.