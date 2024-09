LG et Razer ont créé une manette de jeu Bluetooth ultra-réactive

LG s’est associé à Razer et MediaTek pour développer une nouvelle manette de jeu Bluetooth cela pourrait réduire considérablement le décalage d’entrée pour les jeux basés sur le cloud. Selon LG, il s’agit du premier contrôleur à utiliser la technologie Bluetooth à ultra-faible latence (ULL) – un norme en cours de développement qui vise à rendre les contrôleurs sans fil aussi réactifs que leurs homologues filaires.

Le contrôleur compatible BT ULL a été comparé à un « contrôleur standard » lors de l’événement webOS Summit de LG vendredi. « La démonstration a mis en évidence la réactivité supérieure, la réduction du décalage d’entrée et la précision de contrôle de la technologie BT ULL dans divers jeux basés sur le cloud, y compris les FPS, les titres de combat et de course », a déclaré LG dans son article dans la salle de rédaction.