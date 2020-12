TORONTO / SEOUL: LG Electronics Inc, basée en Corée du Sud, et l’équipementier automobile Magna International Inc lancent une coentreprise qui fabriquera des composants clés pour les voitures électriques, ont annoncé mercredi les entreprises.

La coentreprise, provisoirement appelée LG Magna e-Powertrain et évaluée à 1 milliard de dollars, fabriquera des moteurs électriques, des onduleurs et des chargeurs embarqués, selon LG Electronics.

L’accord élargit une vague de consolidation parmi les fournisseurs visant à conquérir un marché en croissance pour les véhicules électriques, les systèmes d’essieux électriques, qui combinent des moteurs électriques, des commandes de puissance et des engrenages d’entraînement dans une seule unité. Plus tôt cette année, le fabricant d’engrenages BorgWarner Inc a acquis son rival Delphi, et les fabricants japonais Aisin Seiki Corp, Denso Corp et Toyota Motor Corp ont créé une nouvelle entreprise d’essieu électronique appelée BluE Nexus.

Les actions de LG Electronics ont bondi de 24,7% à 0358 GMT pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2011, par rapport à la hausse de 1% du marché plus large du KOSPI.

LG Electronics est une filiale du quatrième plus grand conglomérat de Corée du Sud, avec des intérêts allant de l’électronique, y compris les smartphones, aux appareils électroménagers. Les principales filiales du groupe LG incluent LG Display Co Ltd, qui compte Apple Inc comme client, ainsi que LG Chem Ltd, dont la filiale à 100% LG Energy Solution fournit des batteries EV à Tesla Inc.

LG détiendra 51% de la nouvelle société et Magna 49%, a déclaré LG.

La transaction devrait se conclure en juillet 2021 dans l’attente de l’approbation des actionnaires de LG, entre autres conditions, et emploiera 1000 personnes sur les sites de LG aux États-Unis, à Séoul et en Chine, selon un communiqué de presse.

LG a déjà fourni des moteurs, des batteries et d’autres composants à GM’S Bolt EV.

Magna fabrique déjà des équipements électroniques pour véhicules pour des entreprises comme Volkswagen. Mais gagner plus de contrôle sur la production des pièces de grande valeur d’une voiture électrique «a toujours fait partie de la stratégie à mesure que nous avançons», a déclaré le nouveau PDG de Magna, Swamy Kotagiri, dans une interview à Reuters mardi avant l’annonce.

«Avec les synergies combinées des deux sociétés ensemble, je pense que nous serons en mesure de nous adresser non seulement à nos clients existants, mais à tous les publics majeurs et de préférence aux nouvelles entrées à la recherche de plates-formes électriques», a-t-il déclaré.

L’activité de solutions de composants automobiles de LG Electronics a enregistré 19 trimestres de pertes consécutives.

Interrogée sur le calendrier du redressement de son activité de solutions de composants de véhicules lors d’un appel de résultats en octobre, la société a déclaré que LG Electronics prévoyait de dégager des bénéfices au troisième trimestre de l’année prochaine.

Les ventes de cette entreprise étaient de 150 millions de dollars en 2019, mais Kotagiri a déclaré qu’il s’attend à un taux de croissance annuel composé d’environ 50% d’ici 2025.