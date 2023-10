LG Energy Solution fournira des batteries pour véhicules électriques à Toyota

Toyota est le constructeur automobile le plus vendu au monde pendant trois années consécutives, après avoir vendu près de 10,5 millions de véhicules en 2022.

« Nous comptons désormais parmi nos clients neuf des dix plus grands constructeurs automobiles », a déclaré Kwon, ajoutant que LG Energy Solution fournira à Toyota 20 gigawatts de batteries chaque année à partir de 2025.

L’accord soutiendra la gamme croissante de véhicules électriques à batterie de Toyota, qui comprend un nouveau modèle qui sera assemblé dans une usine de fabrication du Kentucky – la plus grande au monde – à partir de 2025.

La société sud-coréenne LG Energy Solution a signé un accord pour fournir à Toyota, le plus grand constructeur automobile mondial, batteries lithium-ion pour les véhicules électriques qui seront assemblés aux États-Unis, ont annoncé les entreprises mercredi.

LG Energy Solution fournit également d’autres géants de l’automobile comme l’américain Moteurs généraux le sud-coréen Hyundai et le japonais Honda . Il y a moins de cinq mois, LG Energy Solution a annoncé qu’elle construirait une usine de batteries pour véhicules électriques de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis avec Hyundai, dans le but de tirer parti des crédits d’impôt.

Les acheteurs de véhicules fabriqués aux États-Unis ont droit à des crédits d’impôt allant jusqu’à 7 500 $ en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation.

« L’inflation a entraîné une augmentation des investissements et les coûts de main-d’œuvre ont augmenté pour diverses raisons. Les choses sont difficiles. Le crédit d’impôt de l’IRA est important et il est compensé sur le marché américain. C’est pourquoi nous investissons, construisons des usines et fournissons aux États-Unis. » dit Kwon.

LG Energy Solution investira environ 4 000 milliards de won coréens (3 milliards de dollars) « pour établir de nouvelles lignes de production de cellules et de modules de batterie exclusivement pour Toyota, dont l’achèvement est prévu pour 2025 ».

Le constructeur automobile japonais vise à proposer 30 modèles de véhicules électriques à batterie sous ses marques Toyota et Lexus et à produire jusqu’à 3,5 millions de BEV par an d’ici 2030.