LG Electronics dévoile des écouteurs sans fil pour plonger les gens dans un sommeil profond

LG Electronics a mis au point un écouteur sans fil qui aide les utilisateurs à dormir confortablement grâce à la technologie des ondes cérébrales.

Développé par sa société indépendante, SleepWave, l’appareil appelé Breeze peut également analyser les données de sommeil en temps réel et suggérer de meilleurs schémas de sommeil.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Destiné à être porté pendant le sommeil, cet écouteur léger joue des sons synchronisés basés sur les ondes cérébrales à différentes fréquences, y compris les battements binauraux statiques et dynamiques. On dit que la différence de fréquences sonores induit des ondes cérébrales qui favorisent le sommeil ou la transition vers un sommeil profond, ce qui nécessite 0,5 à 3 Hertz d’ondes cérébrales.

En plus d’avoir 80 sons intégrés de sons, de berceuses et de sons de la nature réglés par les ondes cérébrales qui déclenchent une ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), l’écouteur peut se synchroniser avec la musique ou les vidéos préférées des utilisateurs sur Youtube.

Breeze restitue la fréquence optimale en fonction de l’état de sommeil actuel de l’utilisateur, qui est détecté à l’aide d’un capteur EEG. Grâce à cela, l’écouteur peut également apprendre leurs habitudes de sommeil.

De plus, Breeze est accompagné d’une application mobile qui collecte et analyse les données de sommeil d’un utilisateur pour suggérer une routine de soins du sommeil.

De plus, Breeze peut suivre les heures de sommeil et de réveil d’un utilisateur, position de sommeil et agitation pendant le sommeil. Il peut également compter le nombre de leurs pas pendant la journée et utiliser ces données pour les mettre dans un état de sommeil spécifique la nuit.

“Par exemple, les jours d’activité intense comme la marche de plus de 20 000 pas par jour, Breeze incite les utilisateurs à entrer dans un état de sommeil profond connu pour aider à récupérer de la fatigue physique”, a expliqué LG Electronics.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

La pandémie a aggravé les problèmes de sommeil d’environ six personnes sur 10 en Asie-Pacifique, selon Royal Philips‘ dernière enquête mondiale sur le sommeil. Alors que les habitants de la région dorment en moyenne 7,2 heures par nuit, 40 % ont déclaré ne pas avoir le sommeil qu’ils souhaitaient. Ils sont confrontés à des difficultés telles que marcher pendant la nuit, s’endormir et rester endormis.

Cependant, certains cherchent déjà des solutions, comme jouer de la musique apaisante et lire. Connaître l’importance du sommeil et la nécessité de s’attaquer aux problèmes de sommeil sous-jacents les rend également ouverts à consulter un spécialiste du sommeil ou à rechercher des sources d’information sur la santé en ligne et des sites Web.

LA GRANDE TENDANCE

Au cours du dernier trimestre, LG Electronics a testé la technologie auprès d’environ 1 000 utilisateurs. Selon un communiqué de presse, il intègre désormais les retours d’expérience de cet essai avant de lancer officiellement le produit au premier semestre en Corée du Sud.

Pendant ce temps, la société a également récemment signé un accord de recherche sur le sommeil avec la startup sud-coréenne Asleep. Les parties ont convenu d’intégrer la technologie de diagnostic du sommeil d’Asleep dans Appareils électroménagers de LG Electronics.