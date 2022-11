LG Display révèle un écran extensible

Écran LG a dévoilé ce qu’il appelle la première mondiale Écran couleur extensible de 12 pouces, 100ppi haute résolution. La technologie unique permet à l’écran d’être plié, tordu et étiré jusqu’à 14 pouces sans aucun dommage, a déclaré LG mardi.

Ce nouvel écran est fait du même matériau en silicone que les lentilles de contact et utilise des sources de lumière micro-LED. LG Display se vante de la durabilité et de la fiabilité de l’écran, car l’écran peut supporter de nombreux changements par rapport à sa forme d’origine.

LG Display espère commercialiser la nouvelle technologie. Le matériau fin et caoutchouteux peut épouser la peau, le tissu et les machines métalliques telles que les voitures et les avions. Cette technologie est prometteuse dans les secteurs de l’automobile, de la mode et des services, selon LG.

Le présentoir extensible est le produit d’un projet mené par l’entreprise en partenariat avec le ministère coréen du commerce, de l’industrie et de l’énergie (MOTIE). “Nous terminerons avec succès ce projet pour améliorer la compétitivité de la technologie d’affichage coréenne tout en continuant à diriger le changement de paradigme de l’industrie”, a déclaré Soo-young Yoon, vice-président exécutif et directeur technique de LG Display dans le communiqué de presse.

Lire la suite: Meilleur téléviseur pour 2022 : OLED, QLED, LED et 4K pour toutes les tailles et tous les budgets