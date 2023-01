LG Display rend OLED amusant avec des jeux de course et des concepts de feu de camp

Les téléviseurs du CES se déclinent en deux versions : des écrans normaux que vous pouvez vous attendre à voir dans les magasins plus tard cette année, et des concepts étranges qui montrent ce qui est possible et font une bonne photo et vidéo. Lorsque j’ai visité le stand privé de LG Display, une entreprise qui fabrique des écrans OLED non seulement pour LG mais aussi pour d’autres marques, j’ai été immédiatement attiré par ses concepts étranges.

La visite a commencé par une gamme d’écrans OLED standard qui utilisent les nouveaux panneaux haute luminosité de l’entreprise, lancement plus tard cette année, mais ensuite c’est devenu amusant. Le premier était une plate-forme de jeu élaborée conçue pour les coureurs, avec des pédales au sol et une chaise à dossier incliné. L’écran en question était un moniteur de jeu ultra large de 45 pouces avec une courbure de 800R qui semblait super immersive lorsque j’ai pris le volant.



Lecture en cours:

Regarde ça:

L’écran LG affiche une configuration de course douce avec un écran incurvé de 45 pouces…

2:23



Ce moniteur sera bientôt disponible (sans la chaise, les pédales et le volant), mais les deux autres concepts que j’ai aimés sont strictement pour le spectacle, pour l’instant. L’un est un téléviseur OLED de 42 pouces avec une paire d’énormes haut-parleurs circulaires de chaque côté. Ils obscurcissent en fait l’écran, jusqu’à ce qu’un moteur sur le support s’active et qu’ils se déplacent plus loin sur le côté.

L’autre était relativement petit, un concept OLED de 27 pouces que LG Display appelle LG Glow. La configuration charmante a commencé avec l’affichage en mode portrait vertical montrant un feu crépitant. J’ai pu lever l’écran sur le bras du support et le faire pivoter en orientation paysage horizontale, tandis que l’écran est passé à un affichage plus standard montrant un lecteur de musique. Je ne sais pas à quel point c’est utile, mais ça avait l’air cool. Euh, chaud.