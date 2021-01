LG dévoile webOS 6.0 avec prise en charge d’Alexa et de Google Assistant, mise à niveau de Magic Remote

LG a dévoilé de nouveaux téléviseurs QNED Mini LED au CES 2021. Ils seront les premiers à exécuter la dernière version de webOS 6.0, «la mise à jour la plus importante» du système d’exploitation depuis son introduction en 2014. Elle est livrée avec une nouvelle télécommande magique pour démarrer .

La première chose que vous remarquerez est qu’il existe désormais davantage de boutons dédiés aux services. Commençons par le bas – le nouveau système d’exploitation prend en charge nativement l’Assistant Google et Alexa, qui peuvent être appelés avec leurs propres boutons.

Au-dessus se trouvent des boutons pour Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et LG Channels. La fonction Next Picks apprend vos goûts en matière de télévision et vous recommandera deux programmes en direct (à partir d’offres de diffusion ou de décodeurs) et un titre de services de streaming.

Vous pouvez également utiliser Magic Tap – vous pouvez appuyer votre téléphone sur la télécommande (qui dispose désormais de la technologie NFC) pour envoyer facilement des photos et des vidéos de votre téléphone vers le téléviseur.

Magic Explorer (une évolution de Magic Link) offre des informations supplémentaires sur ce qui est à l’écran – sur les acteurs, les lieux de tournage d’autres autres éléments d’intérêt. Lors de l’interaction avec la télévision en direct, les applications Galerie, Guide TV et Paramètres, l’Explorateur changera la couleur du curseur pour vous faire savoir qu’il a quelque chose à partager.

Le nouveau système d’exploitation est livré avec un écran d’accueil mis à jour pour offrir un accès plus rapide à toutes les nouvelles fonctionnalités. Les applications les plus fréquemment utilisées sont à portée de main, tout comme les recommandations d’affichage. Pour s’adapter à tout cela, l’écran d’accueil est désormais affiché en plein écran et sert de hub central de l’OS.

webOS 6.0 alimentera la gamme de téléviseurs LG 2021, y compris les téléviseurs intelligents OLED, QNED Mini LED, NanoCell et UHD. Si vous vous demandez si votre ancien téléviseur sera mis à jour vers la version 6.0, la réponse est probablement «non» (LG ne fait pas de mises à jour majeures du système d’exploitation).

