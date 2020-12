LG est connu pour ses téléviseurs à écran OLED, mais la société a annoncé aujourd’hui qu’elle dévoilerait de nouveaux modèles de téléviseurs intelligents mini-LED au CES 2021, qui aurait lieu du 11 au 14 janvier 2021. La société de technologie sud-coréenne ajoute que son premier – chaque téléviseur Mini LED QNED arriverait dans dix tailles distinctes (jusqu’à 86 pouces) avec une résolution d’écran 4K et 8K. La technologie mini-LED miniaturise la source lumineuse du téléviseur, permettant aux fabricants d’emballer plus de LED dans la même taille d’écran pour une luminosité accrue par rapport aux téléviseurs LCD classiques. La prochaine gamme de téléviseurs LG Mini LED utilise 30000 minuscules LED combinées aux technologies de point quantique et NanoCell de LG pour une expérience de visionnage de qualité supérieure qui dépasserait l’expérience visuelle offerte par un panneau OLED.

Cependant, en tant que marque leader de téléviseurs OLED, LG prend soin de souligner sa technologie OLED malgré toutes ces avancées du côté LCD. « Avec OLED au sommet des offres de téléviseurs de LG avec ses pixels auto-éclairés et son contrôle de gradation indépendant, l’arrivée des téléviseurs QNED Mini LED de LG offre une option intéressante pour les consommateurs », a-t-il déclaré dans un article de blog. Il a été ajouté qu’en raison du panneau mini-LED associé aux technologies de point quantique et NanoCell de LG, les téléviseurs LG QNED Mini LED peuvent produire un meilleur contraste, un HDR plus dynamique et une précision des couleurs améliorée par rapport aux précédents ensembles LCD de la société. Comme tous les produits phares de LG 2020, des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz sont pris en charge.

LG avec de nouveaux modèles de téléviseurs espérerait rivaliser avec Samsung qui a récemment annoncé son énorme téléviseur MicroLED de 110 pouces avec un rapport écran / corps de 99,99%, une résolution Ultra-HD (4K) et un système audio Majestic qui offre un son surround 5.1 canaux. . Samsung devrait également dévoiler de nouveaux téléviseurs MicroLED et mini-LED le 6 janvier 2021, lors de son événement First Look. La principale différence entre MicroLED et mini-LED est que le premier n’utilise pas de rétroéclairage pour éclairer l’écran car il contrôle les pixels individuels pour un meilleur contraste – similaire à la technologie OLED. Cependant, les téléviseurs mini-LED sont plus faciles à produire et plus abordables à fabriquer, ce qui en fait une technologie beaucoup plus prête au consommateur que la microLED. Alors que la MicroLED et la mini-LED sont basées sur des écrans LCD et devraient servir d’alternatives à la technologie OLED très coûteuse.