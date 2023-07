LG déploie des centaines d’économies sur ses téléviseurs OLED de pointe

Avec le lancement officiel de Prime Day mardi, il y a une frénésie d’offres cette semaine. Et Amazon n’est pas le seul à proposer de sérieuses économies. De nombreuses autres marques et détaillants comme Target et Best Buy se lancent dans l’action avec leurs propres ventes concurrentes, tout comme LG. Le fabricant d’électronique propose actuellement des offres incroyables sur ses téléviseurs OLED avancés, qui font partie de nos modèles préférés sur le marché en ce moment. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 16 juillet et de nombreux modèles sont déjà épuisés, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

LG est depuis longtemps l’une de nos marques de téléviseurs préférées absolues, et a même revendiqué une place sur notre liste des meilleurs téléviseurs du marché en 2023. Ces écrans de pointe ne sont certainement pas bon marché, mais ces offres à durée limitée peuvent vous aider à en obtenir un pour des centaines de dollars sur le prix habituel. Et bien que de nombreux modèles soient déjà épuisés chez LG, vous pouvez également les trouver disponibles et en vente chez d’autres détaillants comme Amazone et Meilleur achat.

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Nous avons nommé le LG OLED C2 le meilleur téléviseur haut de gamme de 2023, mais malheureusement, tous les modèles à prix réduits sont déjà épuisés. Cependant, vous pouvez réaliser des économies sur la toute nouvelle série C3, qui est sortie il y a quelques semaines à peine. Notre expert en télévision résident a déclaré que ces modèles avancés « établissent la norme en matière de qualité d’image TV haut de gamme » grâce à leur écran OLED 4K éblouissant, et offrent un excellent contraste et des fonctionnalités de jeu de nouvelle génération. Plusieurs tailles sont déjà épuisées, mais vous pouvez toujours économiser jusqu’à 250 $ sur le Modèle 48 poucesce qui le ramène à 1 250 $.

Pour le moment, tous les autres modèles OLED de nouvelle génération sont épuisés, ainsi que quelques modèles de la génération précédente. Mais si vous êtes un joueur sérieux, vous pouvez toujours économiser 499 $ sur l’époustouflant LG Flex de 42 pouces. Ce téléviseur OLED dispose d’un écran flexible avec 20 niveaux de courbe différents afin que vous puissiez créer l’angle optimal pour votre configuration de jeu. De plus, il offre un temps de réponse impressionnant de 0,1 ms pour que vous ne manquiez pas de victoires grâce au décalage vidéo. Cet accord fait baisser le prix à 2 500 $.

Il y a aussi le LG Objet Collection Pose. Ce téléviseur OLED a un support intégré et un design presque sans rebord qui lui donne un look saisissant et moderne qui se fond dans le décor de votre maison. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il lésine sur le matériel et qu’il est toujours équipé d’un superbe écran 4K et d’un processeur AI a9 de cinquième génération qui optimise automatiquement l’image pour tout ce que vous regardez. C’est 499 $ de rabais en ce moment, ce qui fait chuter le modèle de 42 pouces à 1 300 $ et le modèle de 48 pouces à 1 500 $.