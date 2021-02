LG commence le déploiement de la télévision 2021 avec des prix en euros révélés

LG a annoncé que le déploiement de sa gamme de téléviseurs 2021 aura lieu ce trimestre, mais nous ne savons toujours pas exactement combien coûteront les appareils au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Cependant, des prix européens sont disponibles pour la plupart des modèles.

Dévoilé pour la première fois au CES en janvier le mois dernier, LG a maintenant confirmé que certains modèles de la dernière gamme – comprenant des modèles QNED MiniLED – commenceront à arriver d’ici la fin du mois de mars. Les modèles OLED seront rejoints par des écrans LCD, mais que les détaillants stockeront, ce qui reste à voir.

Bien que LG n’ait pas encore fourni de prix au Royaume-Uni ou aux États-Unis, FlatpanelsHD rapporte que le G1 commencera à 2400 € (55 pouces) et arrivera en avril en Allemagne. Le premier modèle 83 pouces de LG, le C1, coûtera 8000 € et arrivera plus tard en juin avec la plus petite option 77 pouces à 5300 €.

Ce plus petit C1 et le B1 seront lancés en avril avec un 77in B1 au prix de 5000 €. L’A1 arrivera « plus tard en 2021 » et les modèles 8K OLED Z1 de LG arriveront en mai au coût de 20000 € et 30000 € pour les modèles 77 et 88 pouces respectivement.

Voici un résumé des prix de départ pour chaque gamme:

B1 – 55 pouces – 1800 €

C1 – 48 pouces – 1650 €

G1 – 55 pouces – 2400 €

Z1 – 77 pouces – 22 000 €

LG a déclaré dans un communiqué de presse «Certaines séries télévisées, modèles et tailles commenceront à être diffusés auprès des détaillants participants au premier trimestre, se poursuivant tout au long de l’année avec des dates et des programmations spécifiques annoncées localement.

Nous n’avons pas encore entendu de Samsung et Sony sur la disponibilité de leurs gammes de téléviseurs 2021, mais il semble que LG sera le premier dans les magasins. Le géant coréen de la technologie battra certainement Panasonic et Philips avec l’arrivée de ces marques prévue pour l’été.

La gamme 2021 de LG se compose du G1 haut de gamme doté d’un panneau OLED Evo qui, selon l’entreprise, est le plus brillant à ce jour. Le C1 est disponible dans des tailles allant de 48 à 83 pouces et les modèles B1 et A1 seront économiques, bien que LG disant « abordable » ne révèle pas à quel point ils seront bon marché.

Une nouvelle image de l’A1 montre un support assez maladroit avec les pieds très proches des bords, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un large meuble pour tenir le téléviseur.







Une grande partie de la nouvelle gamme de LG sera alimentée par le nouveau processeur α9 Gen 4 AI «améliore les performances de montée en gamme» et «optimise davantage la sortie visuelle, en effectuant des ajustements précis en fonction de la quantité de lumière dans chaque scène»,

Les joueurs seront ravis d’apprendre que tous les téléviseurs 2021 de LG sont équipés de HDMI 2.1 avec canal de retour audio amélioré (eARC) et mode automatique à faible latence (ALLM). La version 2.1 de HDMI est la norme nécessaire pour débloquer un taux de rafraîchissement de 120 Hz lors de la lecture de consoles telles que la PS5 et la Xbox Series X.

La gamme QNED est disponible en résolutions 8K et 4K et introduit la technologie MiniLED sur les panneaux LCD pour améliorer la qualité de l’image. Avec jusqu’à 30 000 LED et 2 500 zones de gradation, vous pouvez vous attendre à «des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et précises et un contraste plus élevé que les téléviseurs LCD conventionnels».

Ceux-ci pourraient être le sweet spot de la gamme en termes de rapport qualité-prix mais il faudra attendre les prix QNED. Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs téléviseurs intelligents et des meilleurs téléviseurs économiques.