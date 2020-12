WASHINGON / SEOUL: Les fabricants de batteries sud-coréens LG Chem et SK Innovation se disputent si la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis doit envisager de récents rappels de véhicules électriques dans une affaire de secrets commerciaux.

LG Chem, un fournisseur de batteries EV pour Tesla et General Motors, a déposé ses plaintes commerciales contre SK Innovation l’année dernière aux États-Unis. Alléguant un vol de secret commercial, LG cherche à empêcher SK de produire des cellules de batterie aux États-Unis et d’importer les composants nécessaires à leur fabrication.

SK a nié tout acte répréhensible.

Le mois dernier, SK a demandé à l’ITC de considérer que «les batteries LG Chem ont été impliquées dans une série d’incendies et d’explosions, ce qui soulève d’importantes préoccupations d’intérêt public.»

Dans la demande, SK a déclaré que General Motors Co et Hyundai Motor Co avaient chacun émis des rappels récents pour les véhicules électriques équipés de batteries LG Chem. Les rappels «soulèvent des questions de sécurité publique et soulignent le besoin critique de batteries SK aux États-Unis», a déclaré la société.

Il a ajouté que les incendies étaient des «raisons impérieuses» de ne pas entraver la capacité de SK à fabriquer des batteries dans son usine américaine.

LG Chem, dans une réponse déposée mercredi, a déclaré que le dépôt était « inopportun et non pertinent » et ne devrait pas prendre en compte l’examen de l’ITC « car les rappels de véhicules électriques cités par SKI n’ont pas d’impact sur les modèles de batteries des années futures et n’ont pas d’impact sur les véhicules électriques avec des batteries fabriquées Usine de LG Chem à Holland, Michigan. »

GM a déclaré le mois dernier qu’il rappelait 68 677 véhicules électriques dans le monde pour des batteries haute tension après cinq incendies signalés et deux blessures mineures. En octobre, Hyundai a rappelé près de 77 000 véhicules électriques Kona dans le monde, affirmant que de possibles défauts dans les cellules de la batterie augmentaient les risques d’incendie.

LG Chem, qui a renversé son activité de batteries rebaptisée LG Energy Solution cette semaine, a également déclaré vendredi qu’elle rappelait volontairement ses batteries de stockage d’énergie résidentielles aux États-Unis en raison de problèmes thermiques après avoir reçu cinq rapports connexes.

«Il s’agit d’un remplacement gratuit de certaines des batteries des systèmes de stockage d’énergie résidentiels qui donnent la priorité à la sécurité des clients. Nous travaillons actuellement avec des sociétés liées pour déterminer la cause », a déclaré vendredi LG Energy Solution dans un communiqué à Reuters.

L’ITC devrait avoir une décision sur le différend entre les deux fabricants de batteries sud-coréens le 10 décembre. Une décision défavorable pourrait potentiellement causer des revers pour Volkswagen et Ford Motor alors qu’ils se déplacent pour construire de nouveaux véhicules électriques utilisant les batteries et les composants de SK Innovation.