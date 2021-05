LG arrête de fabriquer des téléphones aujourd’hui, l’usine passe à la fabrication d’appareils ménagers

LG a officiellement confirmé sa sortie de l’activité mobile début avril, mais il lui a fallu un certain temps pour arrêter ses activités. Selon des informations en provenance de Corée, c’est aujourd’hui le dernier jour de production des téléphones et tablettes LG.

La société continuera à prendre en charge les appareils existants pendant un certain temps. Les modèles Premium bénéficieront de trois ans de support logiciel, vous pouvez consulter le calendrier de mise à jour d’Android 11 pour plus de détails. Certains modèles (y compris les téléphones de la série Q) recevront Android 12, les derniers modèles premium devraient passer à Android 13. Les utilisateurs pourront bénéficier de services après-vente pendant 4 ans à compter de la date de fabrication de l’appareil.





L’usine de LG à Haiphong était son centre de production de smartphones, se tournant maintenant vers les appareils électroménagers

L’usine de LG Electronics au Vietnam, où la plupart des téléphones LG étaient construits, passera aux appareils ménagers. LG y avait déjà transféré une partie de sa capacité de production vers des appareils électroménagers afin de garder les employés de l’usine de smartphones employés. Les travailleurs restants des lignes téléphoniques seront réaffectés d’ici la fin juillet.

L’usine de Haiphong a été créée en 2015 et fabrique des téléviseurs et des appareils électroménagers en plus des téléphones. De plus, les sociétés sœurs LG Innotek et LG Display y produisent des modules de caméra et des écrans. Vous pouvez en savoir plus sur l’avenir de l’usine Haiphone dans Communiqué de presse de LG.

Ce changement est prudent – Le héraut de Corée signalé plus tôt dans la journée que LG Electronics est en passe de devenir le plus grand fabricant d’appareils électroménagers avec des ventes record de 6,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. LG a dépassé le principal rival Whirlpool au premier trimestre, maintenant au deuxième trimestre et les analystes s’attendent à ce qu’il le reste pour le reste de l’année.

Pendant ce temps, Apple Korea essaie d’attirer les propriétaires actuels de LG avec un programme d’échange, offrant 150 000 KRW (135 $) vers un nouvel iPhone 12 ou 12 mini avec certaines règles (par exemple, il doit s’agir d’un téléphone 4G ou 5G que vous utilisez depuis au moins un mois).



La vente limitée du LG Velvet 2 Pro a rencontré des problèmes

Comme une sorte d’adieu final, LG était censé vendre un nombre limité de téléphones enroulables LG Velvet 2 Pro (environ 3 000 unités) aux employés, cependant, cela ne s’est pas passé comme prévu. Le problème est imputé « congestion ».

La source (en coréen) | Passant par