LG a révélé qu’il annoncerait une nouvelle gamme de téléviseurs lors de l’événement virtuel CES 2021. Appelée QNED Mini LED, cette nouvelle gamme de téléviseurs comprend une combinaison de rétroéclairage mini LED, de technologie de points quantiques et de NanoCell de LG dans un seul produit.

La mini LED (à ne pas confondre avec la microLED) est une méthode de rétroéclairage pour les panneaux LCD où le rétroéclairage est composé de minuscules éléments lumineux LED. Comme celles-ci sont nettement plus petites que les solutions de rétroéclairage LED standard, vous pouvez en emballer beaucoup plus dans le même espace. Cela permet un contrôle beaucoup plus localisé de la luminosité du panneau, conduisant à un rapport de contraste global plus élevé et à moins de reflets ou de halo qui affectent le rétroéclairage à gradation local traditionnel.

LG affirme que son écran 8K haut de gamme de 86 pouces comportera 30 000 mini LED, produisant près de 2500 zones de gradation locales et un rapport de contraste de 1 000 000: 1.

L’autre aspect majeur des téléviseurs LED QNED Mini est que le panneau utilise deux technologies pour améliorer la sortie couleur. LG a combiné la technologie de points quantiques – qui utilise une couche de nanocristaux semi-conducteurs pouvant être excités pour produire une lumière colorée – et la technologie NanoCell de la société – qui est un filtre couleur qui absorbe certaines longueurs d’onde de lumière pour améliorer la précision des couleurs et augmenter les angles de vision. – avec sa technologie de panneau, qui utilise probablement encore IPS comme avec les autres modèles de la société. Cela devrait se traduire par une gamme de couleurs et un dynamisme accrus pour lesquels le point quantique est connu. Les téléviseurs offriront également des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

LG affirme que sa gamme de téléviseurs QNED Mini LED se situera entre sa gamme OLED phare et ses modèles NanoCell plus économiques.

Nous ne savons pas encore combien de modèles seront disponibles dans cette nouvelle gamme et quelles seraient leurs spécifications. Cependant, LG a annoncé qu’il lancerait 10 nouveaux modèles de téléviseurs 4K et 8K en 2021, la taille maximale étant de 86 pouces. Plus d’informations devraient être révélées lors du CES 2021, qui débutera le 11 janvier.

