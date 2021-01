LG a publié une poignée de détails sur sa prochaine série de téléviseurs OLED 2021 au CES 2021. À la lecture du communiqué de presse quelque peu vague, il semble qu’il y aurait au moins cinq modèles de téléviseurs OLED disponibles en 2021, y compris les Z1, G1, C1 , B1 et A1.

Parmi ceux-ci, le G1 comportera le panneau OLED de nouvelle génération de LG appelé OLED evo. LG affirme que ce nouveau panneau est capable de niveaux de luminosité plus élevés, ce avec quoi OLED a toujours eu du mal. Le G1 sera disponible dans les tailles 55, 65 et 77 pouces.

Le C1 sera probablement le prochain modèle populaire de la gamme LG après le succès du CX de 2020. Comme le CX, le C1 commence à 48 pouces mais va jusqu’à 83 pouces pour la première fois. Cela ne comportera pas le panneau OLED evo, car cela semble être exclusif au modèle G1.

Le Z1 semble être le modèle 8K et sera disponible en tailles 77 et 88 pouces. On ne sait pas grand-chose sur les modèles A1 et B1, à part qu’ils seront disponibles dans au moins 55 et 65 pouces.

Les modèles Z1, G1 et C1 seront également équipés du nouveau processeur de signal d’image Alpha9 Gen 4 de LG, également présent sur les modèles LCD QNED99, QNED95, NANO99 et NANO 95 de la société. Le nouveau processeur prétend utiliser des algorithmes d’apprentissage en profondeur pour améliorer le contenu et dispose d’une fonctionnalité appelée AI Picture Pro, qui peut reconnaître des objets tels que des visages et des corps, ainsi que le premier plan et l’arrière-plan de l’image. L’α9 Gen 4 peut également détecter le genre de contenu et ajuster l’image en conséquence.

Les modèles de téléviseurs Alpha9 Gen 4 seront également dotés du nouveau AI Sound Pro de LG qui peut produire une expérience de son surround 5.1.2 virtuelle grâce aux haut-parleurs intégrés du téléviseur et à la prise en charge native de Dolby Atmos. Vous bénéficiez également d’un nivellement automatique du volume pour un son cohérent.

Les modèles 2021 comporteront la plate-forme de télévision intelligente webOS 6.0 mise à jour, avec un écran d’accueil repensé, ainsi que des améliorations de performances et de fonctionnalités. La télécommande magique a également été mise à jour avec des raccourcis clavier pour les services de streaming populaires.

Certains modèles tels que le Z1, G1 et C1 auront également quatre ports HDMI 2.1 prenant en charge des fonctionnalités telles que 4K120 ou 8K60, VRR, ALLM et eARC. Les téléviseurs prendront également en charge NVIDIA GSYNC et AMD FreeSync Premium avec un temps de réponse de 1 ms pour les jeux. Une fonction Game Optimizer peut également appliquer les meilleurs paramètres de qualité d’image en fonction du type de jeu joué.

Enfin, les modèles G1, C1, B1 et A1 de 55 et 65 pouces prendront également en charge le nouveau support de galerie (illustré ci-dessus), conçu pour les applications au sol.

Plus de détails et de prix seront annoncés à l’approche du lancement plus tard dans l’année.

