LG a annoncé que sa division mobile sera fermée cette année car elle ne peut pas devenir rentable sur le marché actuel. Cependant, le rapport de la société confirme que toutes les autres succursales ont enregistré une augmentation annuelle de leurs ventes, portant le chiffre d’affaires total à 18 800 milliards de KRW – le plus grand nombre que LG ait jamais enregistré entre janvier et mars.

Performance de la division mobile T1 2021 T4 2020 Changement de QoQ T1 2020 Changement annuel Ventes en KRW / USD 998,7B / 901M 1 385B / 1.24B -27,9% 998,6B / 901M 0% Bénéfice en KRW / USD -280B / -252M -248B / -224M -12% -237B / -214M -18%

Le plus gros producteur était la division Home Entertainment. Les personnes qui restent à la maison ont permis une reprise de la demande en Amérique du Nord et en Europe – des marchés traditionnellement rentables où LG a réussi à développer ses ventes de téléviseurs OLED et NanoCell. La tendance à la hausse devrait se poursuivre et sera centrée sur les produits haut de gamme.

L’entreprise mobile interprète déjà son chant du cygne – la dernière tentative de récupérer ce qui reste avant que les opérations ne soient interrompues plus tard cette année. Au cours du premier trimestre 2021, LG a réussi à vendre des téléphones d’une valeur de 998,7 milliards de KRW, ce qui est exactement le même que celui du premier trimestre 2020 jusqu’à la virgule décimale. Aucun nouveau modèle n’a été lancé et les actions ont visé les modèles existants.

LG redéploiera tout le personnel au sein de la société, procédera à la liquidation des actifs, indemnisera les partenaires et les fournisseurs de services de soutien.

Toutes les activités de vente de la division Mobile Communications seront arrêtées à la fin du mois de juillet, et c’est à ce moment que le rapport Q2 sera publié, révélant les chiffres définitifs, où LG affichera une ventilation entre les activités poursuivies et abandonnées.

