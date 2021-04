La société sud-coréenne LG Electronics a récemment annoncé que la société mettrait fin à sa division mobile déficitaire – une décision qui devrait en faire la première grande marque de smartphones à se retirer complètement du marché. La société a mis à jour son site Web spécifique à la Corée du Sud qui indique que certains smartphones LG recevraient Android 11 et Android 12. La société n’a pas révélé quels modèles recevront la mise à jour logicielle à l’avenir. De plus, la feuille de route pour le déploiement du système d’exploitation basé sur Android varierait en fonction des marchés. La société peut continuer à déployer des mises à jour de sécurité, comme indiqué sur la page FAQ spécifique aux États-Unis.

Cependant, LG est également tristement célèbre pour avoir déployé des mises à jour Android pour ses smartphones, y compris les produits phares. Un rapport de Counterpoint de 2020 a déclaré que LG était l’un des plus lents à déployer les mises à jour régulières d’Android 10. Le rapport ajoute que seulement 24% des téléphones LG vendus entre le troisième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020 ont reçu la mise à jour Android 10 dans le monde. Dans une déclaration à The Verge, LG US a noté que la société «peut proposer certaines mises à niveau du système d’exploitation pour certains modèles» et que «des détails supplémentaires seront fournis dans un proche avenir sur les mises à jour logicielles». En Inde, le géant sud-coréen vend une multitude d’appareils notables tels que LG Wing qui propose des séries à double écran, LG Velvet et LG W31.

LG a été tôt sur le marché avec plusieurs innovations de téléphone, y compris les caméras ultra grand angle et était une fois en 2013 le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde derrière Samsung et Apple. Alors que d’autres marques mobiles bien connues telles que Nokia, HTC et Blackberry sont également tombées de hauteurs, elles n’ont pas encore complètement disparu. La division des smartphones de LG – la plus petite de ses cinq divisions, représentant environ 7% du chiffre d’affaires – devrait être fermée d’ici le 31 juillet.