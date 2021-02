LG accorde une licence à son webOS à d’autres fabricants de téléviseurs intelligents

LG a présenté la dernière version de son système d’exploitation TV, webOS 6.0, au CES début janvier. Il y a de nombreux changements, mais il s’avère que la société prévoit quelque chose d’encore plus grand – elle accordera une licence webOS à d’autres fabricants de téléviseurs.

Plus de 20 fabricants de téléviseurs du monde entier se sont déjà inscrits, dont RCA, Ayonz et Konka. Ce sera bon pour tout le monde, car plus de téléviseurs attireront plus de développeurs, qui créeront plus d’applications que les gens pourront utiliser (webOS est bien derrière Android TV à cet égard). C’est également bon pour l’entreprise car elle élargit la base d’utilisateurs de son service de streaming, LG Channels.

Cependant, LG gardera toujours un avantage. Cette nouvelle version que nous avons mentionnée, webOS 6.0, sera exclusive aux téléviseurs LG. Les fabricants tiers obtiendront à la place une plate-forme «alimentée par webOS TV», qui est apparemment basée sur la version 5.0 de webOS.

Ce n’est pas génial, mais il y a aussi de bonnes nouvelles: les téléviseurs d’autres fabricants pourront utiliser l’excellente télécommande Magic Motion.

L’entreprise a également recruté d’autres partenaires pour ce projet. La liste propose des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, YouTube et bien d’autres, qui seront disponibles sur la plate-forme (si vous vous demandez pourquoi c’est important, demandez aux propriétaires de Roku à quel point l’épreuve Prime Video a été frustrante).

«En invitant d’autres fabricants à rejoindre l’écosystème webOS TV, nous nous engageons dans une nouvelle voie qui permet à de nombreux nouveaux propriétaires de téléviseurs de profiter de la même expérience utilisateur et des mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les téléviseurs LG. Nous sommes impatients de faire entrer ces nouveaux clients dans le monde incroyable de webOS TV », a déclaré Park Hyoung-sei, président de LG Home Entertainment Company.

