LFW et FDCI présenteront la Fashion Week conjointe du 16 au 21 mars

On dirait que le bon vieux temps de la mode indienne est de retour… après plus d’une décennie et demie, la Lakme Fashion Week (LFW) et le Fashion Design Council of India (FDCI) présenteront une semaine de la mode commune prévue. du 16 au 21 mars 2021.

La Phygital Fashion Week inaugure une ère de positivité pour stimuler la croissance de l’industrie dans le monde post-pandémique. Leaders de l’industrie – FDCI, Lakme et RISE Worldwide marquent l’histoire avec cet événement, marquant le début d’une ère de coopération efficace et d’initiatives significatives.

Combiner les forces Lakme Fashion Week organisée conjointement par Lakme & RISE Worldwide (anciennement IMG Reliance) et FDCI présentera un programme commun cette saison à LFW. L’événement aura un «logo de l’unité» spécial conçu pour marquer cette occasion.

L’événement mettra en vedette le meilleur de la curation et des designers de Delhi, Mumbai et de toute l’Inde. FDCI et LFW présenteront conjointement le spectacle d’ouverture le 16 mars et se terminera par la grande finale du Lakme Absolute le 21 mars. L’événement présentera également le programme de découverte de talents GenNext pour les concepteurs et promouvra les talents de mannequin par le biais de #GetNoticed Model Hunt de FDCI en plus d’autres innovations. FDCI et LFW poursuivront également leurs programmes d’acheteurs lancés la saison dernière.

Sunil Sethi, président du FDCI, a commenté: «Le Fashion Design Council of India travaille depuis des décennies sans relâche pour amener l’industrie du design à prendre le dessus et à laisser une empreinte mondiale. La pandémie a assombri les nuages, cela ajoutera une lueur d’espoir au secteur de la mode et aidera à aiguiser les besoins d’un monde en évolution rapide. Lakme, RISE Worldwide et FDCI auront désormais un objectif et une appartenance communs alors que nous réinventons tous les deux la roue en des temps incertains. Nous sommes ravis de présenter ensemble cette fashion week. »

Ashwath Swaminathan, responsable des innovations chez Lakme, a déclaré: «Notre association avec l’industrie de la mode indienne est profonde car Lakme a été l’un des principaux moteurs de sa croissance au cours des 20 dernières années. Nous attendons avec impatience que ce partenariat ouvre de nouvelles voies de croissance pour toutes les parties prenantes. Nous continuons à rester fidèles aux piliers de la semaine de la mode Lakme qui sont la découvrabilité, la durabilité et la causalité, alors que nous présentons le meilleur de la mode et de la beauté indiennes cette saison à un public mondial.

Jaspreet Chandok, Head – Lifestyle Businesses chez RISE Worldwide a déclaré: «Le but ultime de RISE Worldwide est le développement des écosystèmes dans lesquels nous opérons et nous pensons que ce partenariat contribuera à élever l’industrie de la mode vers de nouveaux sommets. Nous sommes heureux de nous associer à la FDCI et sommes impatients de présenter conjointement la Lakme Fashion Week cette saison, alors que nous nous élevons comme un.

LFW en partenariat avec FDCI publiera prochainement le calendrier.