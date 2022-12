Leyton Or 2 – 0 Sutton Utd

Leyton Orient a prolongé son avance au sommet de la Sky Bet League Two à sept points alors qu’un étourdissant de Paul Smyth et le but contre son camp d’Alastair Smith ont assuré une victoire 2-0 à domicile contre Sutton.

Smyth a ouvert le score après 61 minutes lorsqu’il a récupéré une passe de Theo Archibald et a envoyé le ballon dans le coin supérieur droit à 20 mètres pour son neuvième but de la saison.

Le résultat a été réglé par un but contre son camp à la 79e minute. Une remise en jeu de Tom James depuis la droite a été aidée par Omar Beckles et Smith a dévié le ballon dans son propre filet.

Sutton a peu créé tout au long du match pour déstabiliser une défense serrée de l’Orient.

Une première mi-temps décousue a fourni peu d’occasions, même si Archibald, qui était une menace constante, a failli sortir de l’impasse juste après la demi-heure.

Charlie Kelman a été abattu au bord de la surface et Archibald a battu le mur et le gardien de but avec son coup franc mais a vu le ballon s’écraser contre le dessous de la barre transversale avant d’être mis en sécurité.