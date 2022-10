Leyton Or 2 – 0 Gillingham

Paul Smyth et le remplaçant Ruel Sotiriou ont marqué des buts en seconde période pour permettre au leader de la Ligue 2, Leyton Orient, de remporter une victoire 2-0 à domicile contre Gillingham.

La belle frappe de Smyth a ouvert le score sept minutes après le début de la seconde période après une période d’ouverture terne.

Sotiriou a ajouté une seconde 11 minutes après avoir été amené alors qu’Orient a enregistré une 11e victoire de la campagne et est resté en tête avec un point d’avance.

Jayden Wareham d’Orient, prêté par Chelsea, était le plus proche de sortir de l’impasse lors de son premier départ en championnat lorsqu’il a percé un effort à bout portant dans le filet latéral.

Mais la percée a eu lieu à la 52e minute lorsque le meilleur buteur Smyth a coupé de la gauche, a dansé devant un tacle d’un défenseur et a percé son tir bas dans le filet pour son sixième but de la campagne.

Le but a inspiré Orient qui a découvert le but et l’invention qui manquaient dans une première mi-temps oubliable.

Orient a doublé son avance après 74 minutes lorsque Theo Archibald a traversé de la droite et un Sotiriou non marqué a claqué le ballon dans le filet à bout portant.