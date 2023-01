Leyton Or 0 – 0 Barrow

Les leaders de la Sky Bet League Two, Leyton Orient, ont été tenus en échec 0-0 par les espoirs des barrages Barrow à Brisbane Road et ont terminé avec 10 hommes après que Tom James ait été expulsé dans le temps additionnel.

Les visiteurs se sont révélés de vaillants adversaires et ont mérité leur point. Ils avaient le ballon dans le filet après 17 minutes seulement pour que Billy Waters soit déclaré hors-jeu.

Le gardien de but de Barrow, Paul Farman, a ensuite été contraint à des arrêts à deux poings de Ruel Sotiriou et à un cliché de Paul Smyth avant de frapper un coup franc de 25 mètres de James.

À l’autre extrémité, le gardien de l’Orient Lawrence Vigouroux a refusé Ben Whitfield pour s’assurer que les équipes entrent dans la pause à égalité.

Waters et Whitfield se sont tous deux rapprochés après la reprise avant que les leaders de la ligue ne terminent le plus fort et que l’arbitre ait refusé deux tirs au but lorsque Charlie Kelman puis Sotiriou sont tombés dans la surface sous les défis des défenseurs des Bluebirds.

Dans le temps additionnel, le défenseur d’Orient James a reçu deux cartons jaunes en trois minutes pour handball puis une faute, mais le résultat a laissé Orient avec une avance de cinq points en tête tandis que seule la différence de buts maintient Barrow en dehors des barrages.