Leylah Fernandez remporte le premier match de Wimbledon en 3 sets contre un adversaire ukrainien

Leylah Fernandez, de Laval, au Québec, a défait l’Ukrainienne Kateryna Baindl en trois sets, 6-4, 4-6, 6-4, pour accéder au deuxième tour à Wimbledon lundi.

C’est la première victoire de Fernandez au tableau principal à Wimbledon. Elle a subi une sortie au premier tour lors de sa seule autre apparition au Grand Chelem sur gazon en 2021.

La gaucher de 20 ans n’a remporté que 65% de ses points de premier service, mais a brisé le service de Baindl de 29 ans à six reprises en route vers la victoire.

Fernandez, classée 95e au monde à son entrée dans le tournoi, fera face à un match difficile contre la Française n ° 5 Caroline Garcia au prochain tour.

Les Canadiens Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov sont également en action lundi.

Auger-Aliassime joue l’Américain Michael Mmoh et Shapovalov affronte Radu Albot de Moldavie.

Djokovic a remporté les 2 premiers tournois majeurs de l’année

Novak Djokovic et Iga Swiatek ont ​​avancé avec des victoires en deux sets lundi malgré un retard de pluie au début de Wimbledon.

Venus Williams et Coco Gauff sont parmi les autres grands noms en action plus tard le jour 1.

C’est le troisième tournoi majeur de l’année et Djokovic a remporté les deux premiers : l’Open d’Australie en janvier et l’Open de France en juin. Cela le place à mi-chemin du premier Grand Chelem d’une année civile dans le tennis masculin depuis 1969. Il a frôlé l’exploit en 2021, ne ratant qu’une victoire lorsqu’il a perdu en finale de l’US Open.

Il vise un cinquième titre consécutif au All England Club et un huitième au total, ce qui égaliserait les records masculins.

Le titre de Djokovic à Roland Garros était son 23e lors d’un événement de Chelem, brisant une égalité avec Rafael Nadal pour la marque masculine dans cette catégorie.

Djokovic, la tête de série n°2, a battu Pedro Cachin 6-3, 6-3, 7-6 (4) après un relais de pluie qui a duré plus d’une heure. Les jardiniers utilisaient des souffleuses à feuilles pour sécher l’herbe.

« C’était définitivement frustrant, bien sûr, pour toute la foule. Pour nous, les joueurs, nous voulions tous les deux jouer mais les conditions n’étaient pas excellentes, évidemment toujours glissantes », a déclaré Djokovic à propos du retard.

Swiatek mieux préparé pour le tournoi 2023

Le Serbe de 36 ans a utilisé une serviette pour essuyer certaines zones humides : « Je sors normalement avec des raquettes, pas avec des serviettes. »

Swiatek, qui détient quatre titres majeurs mais n’a pas dépassé le quatrième tour au All England Club, a battu Zhu Lin de Chine 6-1, 6-3 au terrain n°1, remportant les deux derniers matchs après la fermeture du toit. suite à un retard de pluie.

Swiatek a déclaré qu’elle se sentait mieux préparée pour le majeur sur gazon cette année après son titre à Roland-Garros.

« Après Roland Garros », a-t-elle déclaré sur le court, « j’ai vraiment pris du temps pour apprécier ce qui s’est passé. L’année dernière, quand j’ai gagné Roland Garros, c’était mon deuxième Grand Chelem, donc c’était toujours comme écrasant, mais cette fois Je pourrais vraiment me concentrer sur la célébration et me remettre au travail avec plus de paix dans ma tête et j’essaie d’être ouvert d’esprit pour la saison sur gazon et je pense que ça marche. J’espère que je pourrai garder cet état d’esprit. »

Barbora Strycova, demi-finaliste en 2019, est devenue la première gagnante du tournoi de cette année en battant Maryna Zanevska 6-1, 7-5. Chez les hommes, Andrey Rublev, septième tête de série, a battu Max Purcell 6-3, 7-5, 6-4 sur le court n° 3.

Djokovic sera suivi dans le stade principal par Williams, un joueur de 43 ans qui participe au plus ancien tournoi majeur du sport pour la 24e fois et affronte Elina Svitolina d’Ukraine. Williams – dont la sœur cadette, Serena, a pris sa retraite après la saison dernière – a remporté cinq de ses sept trophées en simple du Grand Chelem à Wimbledon.

Après Swiatek au No. 1 Court, Casper Ruud, trois fois finaliste du Grand Chelem, jouait Laurent Lokoli. Et puis Gauff, un Américain de 19 ans qui était finaliste de l’Open de France l’année dernière, affrontera la championne de l’Open d’Australie 2020, Sofia Kenin.