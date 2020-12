L’ancien maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, serait envisagé pour le rôle d’ambassadeur des États-Unis en Chine par le présumé président élu démocrate Joe Biden, ce qui amènerait beaucoup à remettre en question la sagesse du choix.

Buttigieg est à l’étude pour représenter les États-Unis en Chine par le cabinet potentiellement entrant, selon un rapport publié mercredi par Axios. Le poste est vacant depuis octobre, lorsque le plus récent ambassadeur, Terry Branstad, a démissionné, et les relations entre les deux pays se sont considérablement détériorées sous l’administration Donald Trump – autant de raisons d’embaucher un candidat qualifié et fiable avec une expérience significative en politique étrangère.

L’ancien maire de South Bend n’est certainement pas ce candidat, comme l’ont fait valoir de nombreux médias sociaux, gémissant à l’idée du « AF effrayant« jeune homme politique assumant un rôle si important. »Incroyable … nous sommes dans une nouvelle guerre froide avec la Chine et cette couverture de mayonnaise humide est nommée ambassadrice, « un critique commenté.

putain d’imaginer n’avoir aucune nuance politique au-delà de «trump bad» Pete Buttigieg est un mec objectivement merdique avec une histoire d’être merdique, il est également qualifié à 0% pour ce poste oh ouais, il n’a jamais non plus servi au combat, malgré ses nombreuses photos posant avec des armes – La gauche radicale (@ TheRadicalLeft1) 9 décembre 2020

Pete Buttigieg est-il considéré comme ambassadeur des États-Unis en Chine pour une raison autre que comme récompense pour avoir attaqué Bernie / le socialisme démocratique pendant les primaires, et pour être installé pour un poste plus élevé (VP) pour lequel il est totalement inconditionnel? pic.twitter.com/uCAD5fm0kv – Joseph Saltarelli (@JoeJSaltarelli) 9 décembre 2020

Plusieurs autres ont commenté son manque de qualifications, notant qu’il ne parlait pas le mandarin et n’avait aucune expérience en politique étrangère.

L’ambassadeur américain en Chine ne devrait-il pas pouvoir parler le mandarin? La Chine nomme-t-elle des ambassadeurs aux États-Unis qui ne parlent pas anglais? J’en doute un peu. – chalkerjas (@chalkerjas) 9 décembre 2020

Nous devrions donc absolument avoir un maire raté d’une ville de taille moyenne sans aucune expérience dans ce rôle. – 🛹 (@WinsomeNomad) 9 décembre 2020

D’autres sont allés plus loin, affirmant Buttigieg était « compromis par la Chine.«

Notre prochain candidat mandchou. – Pas de matériel PGA. (@GMRathbun) 9 décembre 2020

Certains se sont plaints que la nomination de Buttigieg, dont le mandat de maire était marqué par une animosité raciale, une gentrification rampante et une pauvreté croissante, à un rôle aussi important était un échec gratifiant.

Je t’en prie, non. Arrêtez de l’encourager à échouer vers le haut. – Thé à l’iridium ⌬ (@iridium_tea) 9 décembre 2020

Doug Jones vient de perdre son siège au Sénat Kamala Harris a été forcée d’abandonner avant l’Iowa Rahm Emanuel est un maire honteux de Chicago Pete Buttigieg était un maire raté et détesté de South Bend Le Parti démocrate veut que son club échoue à la hausse – Barack Obama est un démocrate de Ronald Reagan 🥋 (@SocialistMMA) 9 décembre 2020

Même les fans de Buttigieg pensaient que l’expédier à Pékin était une mauvaise utilisation de son «talent».

@Joe Biden nous avons besoin de Pete ici. J’ai confiance en votre jugement mais je ne pense pas que ce soit ça. – Carrie Moonbeams 43 JOURS 🐝 @ 🏠 (@CarrieMoonbeams) 9 décembre 2020

Pete est l’une de nos meilleures stars, je veux qu’il soit beaucoup plus visible que ça. C’est comme le chasser en Sibérie. – Chris Kennedy (@ Chris_Kennedy2) 9 décembre 2020

Parmi les autres rôles pour lesquels il aurait été envisagé, citons le secrétaire au logement et au développement urbain – que ceux qui connaissent son passage à la mairie appelé « Je t’aime à beaucoup de gens« – chef de l’Agence de protection de l’environnement et directeur des anciens combattants.

L’approche de Pete Buttigieg en matière de logement était raciste et nuisible aux Noirs. Ce serait une gifle de le mettre en HUD. "ils se sentent ignorés par un maire blanc qui, selon eux, n’a pas réussi à lutter contre les inégalités économiques et raciales de South Bend."https://t.co/3XpcWcVBj7 – Sasha Fennec (@fennec_sasha) 8 décembre 2020

L’EPA serait tout aussi désastreux. Et en général, il n’est pas qualifié pour diriger une agence administrative. J’espère que ce rapport a une base zéro en fait. – Erin You Ain’t Pro Life Without A Mask (@chargrille) 8 décembre 2020

Malgré son manque d’expérience, Buttigieg aurait demandé à l’équipe de transition de le considérer pour un poste de politique étrangère ou de sécurité nationale. Plusieurs médias ont interprété cela comme jetant les bases d’une autre élection présidentielle en 2024.

Les motivations de Biden pour nommer le politicien de l’Indiana à un poste de haut niveau en politique étrangère ont peut-être moins à voir avec l’expérience que la nostalgie. Lorsque Buttigieg a abandonné la course à l’investiture démocrate en mars pour approuver Biden, l’ancien vice-président a fait remarquer que Buttigieg « me rappelle mon fils Beau, « jugeant la comparaison »le plus grand compliment que je puisse faire à un homme ou à une femme.«Le plus jeune Biden est mort d’un cancer du cerveau en 2015.

