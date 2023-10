L’eye-liner préféré d’Adele pour son œil de chat signature est en vente – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Adèlela maquilleuse de Michael Ashton a partagé ses trucs et astuces derrière les looks beauté emblématiques d’Adele – et nous voulons tout savoir parce qu’elle est toujours fabuleuse. À travers ses différents looks et esthétiques, son eye-liner incontournable est toujours resté tendance et nous avons découvert son histoire. Michael a partagé avec Qui quoi porter«Je suis passé à [Adele’s] maison pour couper sa frange, et elle m’a demandé si je pouvais lui faire un petit coup d’eye-liner avant d’aller rencontrer des amis – l’eye-liner a évidemment obtenu le sceau d’approbation et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Nous avons découvert l’eye-liner exact que Michael a utilisé et les techniques qu’il utilise sur Adele. Le Doublure MAC Liquidlast est imperméable, dure 24 heures et devrait certainement devenir votre nouvelle doublure préférée. Mieux encore, il est en promotion !

Achetez le MAC Liquidlast Liner pour 25 $ sur Amazon aujourd’hui !

L’eye-liner d’Adele est à 16 % de réduction, vous feriez donc mieux de courir vers votre panier Amazon avant qu’il ne soit trop tard. Quant à la technique, Michael a partagé qu’il « utilise un liner liquide imperméable avec une pointe de précision pour intensifier et affiner le trait, en terminant en faisant remonter l’extrémité du liner vers le haut à un angle de 45 degrés. J’adore le MAC Liquidlast Liner ! »

Appliquer un eye-liner peut être frustrant – il peut s’avérer tordu ou taché, mais cet eye-liner est l’outil parfait pour vous donner une ligne précise et définie sans la difficulté que vous pouvez souvent rencontrer. Il est également résistant au transfert, vous n’avez donc pas à vous soucier des bavures. Que vous recherchiez un look spectaculaire comme Adele ou simplement un regard délicat et naturel, c’est l’eye-liner parfait pour tous les styles : les possibilités sont infinies.