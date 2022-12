Lexus NX 2022 : un peu plus de style + beaucoup plus de choix de groupes motopropulseurs

Vous ne pourrez peut-être pas le dire en le regardant, mais le NX est classé par Lexus comme un « tout nouveau » modèle pour 2022. Cela ne veut pas dire qu’il est si différent de la version 2021, car il ne le fait clairement pas. . Mais tout bien considéré, la description est généralement correcte.

Parmi le quintette de grands wagons (alias véhicules utilitaires et multisegments) de la marque haut de gamme Toyota, le NX se situe entre le plus petit UX et le plus grand RX intermédiaire. Les GX et LX encore plus grands complètent le groupe.

Chacun des cinq montre la calandre en forme de fuseau omniprésente de Lexus, la version du NX étant plus dominante qu’auparavant. Lexus a également remodelé les panneaux de carrosserie, ajouté un plus grand degré d’inclinaison (un angle plus raide) au pare-brise pour améliorer l’aérodynamisme et a également relevé la ligne de toit à l’arrière. Cela pourrait expliquer pourquoi la capacité de chargement derrière l’arrière a augmenté de plus de 25 %, même si le volume total de rangement avec la banquette arrière rabattue a en fait diminué d’environ 15 %. Il y a aussi un peu plus d’espace pour les jambes à l’arrière.

Dimensionnellement, les anciens et les nouveaux NX ne varient que légèrement. Notez que le NX utilise la même architecture que le Toyota RAV4 et est similaire en taille à ce modèle.

Le tableau de bord mis à jour comprend un écran haute définition de 7 pouces pour le conducteur et un écran tactile de 9,8 pouces ou 14 pouces en option pour les systèmes d’infodivertissement, de climatisation et de navigation. Le levier de vitesses a également été remplacé par un levier à bascule moins intrusif.

Pour 2022, il existe quatre modèles NX, contre deux, chacun avec son propre groupe motopropulseur. Le NX 250 de base est doté de la traction intégrale et d’un quatre cylindres de 2,5 litres développant 203 chevaux et 184 livres-pied de couple. La transmission intégrale est également de série pour le NX 350, qui reçoit un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres développant 275 chevaux et 317 livres-pied.

Le NX est toujours basé sur le Toyota RAV4, alors attendez-vous à des dimensions et un espace intérieur similaires. Par rapport au NX précédent, il y a un peu plus d’espace pour les jambes à l’arrière. PHOTO : LEXUS

Le NX 350h AWD hybride développe 239 chevaux grâce à un quatre cylindres de 2,5 litres assisté de moteurs électriques avant et arrière. La traction intégrale hybride rechargeable NX 450h + de haut niveau utilise également le 2.5, mais la puissance passe à 302 chevaux. Lexus revendique une autonomie maximale d’environ 60 kilomètres sur batterie seule.

Une transmission automatique à huit rapports est liée aux NX 250 et NX 350. Une unité à variation continue (CVT) reçoit l’appel pour les deux hybrides.

Selon Lexus, le plug-in peut accélérer à 96 km/h (60 mph) depuis le repos en six secondes, soit 1,2 seconde plus rapide que le NX 350h. Comme vous vous en doutez, le NX 350 est le plus rapide des modèles à essence à 6,6 secondes.

Le NX 250 gagne 8,4 l/100 km en conduite mixte ville/autoroute, tandis que le NX 350h affiche 6,0 l/100 km en mixte. En électrique, le NX 450h+ gagne l’équivalent de 2,8 l/100 km, en cycle mixte.

Le NX 250 à traction avant commence à 49 500 $, frais de destination compris. L’équipement de base comprend un écran tactile de 9,8 pouces, des sièges avant chauffants et à réglage électrique, un système audio à 10 haut-parleurs et des roues de 18 pouces. Également de série, un système de navigation peut fournir des mises à jour cartographiques en direct.

Les points forts de la sécurité active comprennent l’avertissement d’angle mort avec alerte de recul de la circulation transversale, l’évitement/freinage automatique des collisions et la détection/freinage des piétons en cas de virage à droite.

Le tableau de bord mis à jour du NX est doté d’un écran de 7,0 pouces pour le conducteur et d’un écran tactile de 9,8 pouces ou de 14 pouces en option pour les systèmes d’infodivertissement, de climatisation et de navigation. PHOTO : LEXUS

Selon le modèle, le contenu supplémentaire comprend un toit ouvrant panoramique, un affichage tête haute, une recharge de téléphone sans fil, un ensemble audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, des sièges arrière chauffants et un éclairage intérieur ambiant avec 64 choix de couleurs.

Parmi les packs d’options, le F Sport est disponible pour les NX 350 et NX 450+. Il comprend une suspension à variation continue avec amortisseurs de performance, des sièges sport bien renforcés, une calandre distinctive et des roues de 20 pouces noir brillant. Il n’y a pas de puissance supplémentaire, cependant.

La série Lexus NX fait partie d’un groupe qui comprend les BMW X1 et X2, les Mercedes-Benz Classe GLA et GLB, l’Acura RDX et la Cadillac XT4. Mais avec une multitude de performances disponibles et de variations de contenu, le NX offre une gamme de personnalisation beaucoup plus large que n’importe lequel de ses concurrents directs. Ce seul fait le rend digne de considération.

Ce qui pourrait vraiment faire pencher la balance, c’est la perception que les groupes motopropulseurs hybrides rendent le NX plus avancé et aussi plus économe à la pompe alors que les prix du carburant continuent de grimper.

Ce que vous devez savoir : Lexus NX 2022

Taper: Véhicule utilitaire compact à traction intégrale

Moteurs (ch): 4 cylindres en ligne de 2,5 litres (203); 4 cylindres en ligne de 2,4 litres, turbocompressé (275); 4 cylindres en ligne de 2,5 litres avec moteurs électriques (239/302)

Transmission : Huit vitesses (automatique); variable en continu (hybride)

Position sur le marché : Le NX fait partie d’un groupe de concurrents robustes et compacts, mais se sépare avec plus d’offres de groupes motopropulseurs, dont deux modèles hybrides.

Points: Le style est similaire au modèle sortant, bien que tous les panneaux de carrosserie aient été repensés. • Volume de rangement accru derrière la banquette arrière, mais capacité réduite lorsqu’elle est rabattue à plat. • Quatre choix de groupes motopropulseurs offrent aux acheteurs de nombreuses options. • Le modèle hybride rechargeable est le plus rapide et le plus économe en carburant.

Sécurité active : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul en cas de trafic transversal (de série); régulateur de vitesse actif (de série); freinage d’urgence avant et arrière (de série); alerte de conducteur inattentif (std.); avertissement de sortie de voie (std.); avertissement piéton/cycliste (std.)

L/100 km (ville/route) : 9,4/7,4 (2,5)

Prix ​​de base (destination incl.): 49 500 $

PAR COMPARAISON

BMW X2

Prix ​​de base: 45 900 $

45 900 $ Modèle abordable et sportif offrant 228 ou 301 ch à partir d’un 2.0 turbo.

Mercedes-Benz GLA

Prix ​​de base: 45 600 $

45 600 $ Disponible avec un choix de trois moteurs turbo I-4 développant jusqu’à 382 ch

Audi Q3

Prix ​​de base: 41 350 $

41 350 $ Le 4 cylindres en ligne turbo de 2,0 litres produit 184 ou 228 ch. La traction intégrale est de série.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

