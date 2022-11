Lexus Melbourne Cup: Gold Trip frappe le poids supérieur à Flemington pour Mark Zahra | Nouvelles de la course

Mark Zahra a produit Gold Trip avec un défi parfaitement chronométré pour soulever la Lexus Melbourne Cup à Flemington.

Entraîné par Ciaron Maher et David Eustace, Gold Trip était le meilleur poids du concours de deux milles avec le raider britannique Deauville Legend de James Ferguson largement attendu pour jouer un rôle majeur dans le groupe un.

Kerrin McEvoy a installé Deauville Legend dans le peloton dès les premières étapes, son compatriote britannique Without A Fight ayant du mal à se mettre à l’abri d’un large tirage alors que Smokin ‘Romans prenait rapidement les devants.

C’était le héros du Derby 2020, Serpentine, maintenant entraîné par Robert Hickmott, qui a pris le contrôle après quelques stades, lobant gentiment alors qu’il poursuivait un premier succès australien.

Il a abandonné alors que Knights Order rentrait chez lui bien avant le virage, avec Deauville Legend apparemment parfaitement placé en haut de la ligne droite.

Kerrin McEvoy est rentré chez lui à deux stades du challenger britannique, mais Zahra venait juste de passer à la vitesse supérieure sur Gold Trip, balayant Deauville Legend avec plus d’un stade à courir avant de rester fermement pour repousser la poussée tardive d’un autre ancien coureur britannique. à l’émissaire.

High Emocean, compagnon d’écurie du vainqueur, a pris la troisième place, juste devant Deauville Legend avec Without A Fight qui n’a pas été placé.

Image:

Deauville Legend a terminé quatrième après avoir été expulsé favori





Gold Trip a déjà été formé en France par Fabrice Chappet, où il a été placé plusieurs fois dans la compagnie du groupe 1 et a terminé quatrième du Prix de l’Arc de Triomphe 2020, mais il n’avait gagné qu’une seule fois et le garçon de cinq ans n’avait pas encore triompher en cinq sorties australiennes.

Pour Zahra, il y avait une mesure de compensation après avoir raté la course gagnante à bord de Verry Elleegant lors de la course de l’année dernière en raison d’une suspension.

Zahra a déclaré à www.racing.com : “Cette fois-ci l’année dernière, je regardais Verry Elleegant gagner et je me faisais reprocher d’avoir trop bu.

“Venir une année complète et avoir la rédemption sur un cheval comme celui-ci, avec de bons amis à moi qui entraînent le cheval et en sont propriétaires, ma femme est ici et c’est un sentiment incroyable.”

Gold Trip n’a été battu que d’une tête lors de la Caulfield Cup à la mi-octobre et Zahra a plaisanté : “J’ai chronométré à la perfection pour qu’il ne soit pas re-handicapé pour aujourd’hui !

“C’est le genre de cheval qui quand tu y vas, tu dois y aller, sinon je pense qu’il peut y penser. J’y suis allé et je me suis dit ‘nous avons encore un peu de chemin à faire ici’.

“Je doutais qu’il parcoure 3200 (mètres) mais Ciaron, David et l’équipe l’ont juste eu aujourd’hui. C’est incroyable.”

Maher et Eustace ont sellé cinq coureurs dans la course et Maher a déclaré : “Un effort fantastique de toute l’équipe. Il est assez risqué ce cheval. L’avoir présent dans la Coupe comme ça était fantastique.

“Cela s’est magnifiquement ouvert, nous avions un plan avec Mark, il était très bon avec lui dans la Caulfield Cup et nous voulions juste attendre, attendre, attendre, nous savons qu’il a ce bon tour de pied, il était fantastique .

“C’est incroyable, c’est un rêve devenu réalité, et je suis juste ravi.”

Eustace est le fils de l’ancien entraîneur de Newmarket James et le frère de l’actuel entraîneur Harry, qui a sellé son premier vainqueur du Royal Ascot en juin.

Il a déclaré: “Je n’arrive pas à y croire, évidemment (je suis) un peu dépassé. C’est un rêve que nous voulons tous réaliser.

“C’est le summum de notre sport, de le faire avec Ciaron, je suis évidemment très reconnaissant de m’entraîner avec lui. C’est un grand honneur de faire ça avec tous ces bons chevaux et une équipe incroyable que nous avons, c’est un plein crédit à eux.

“C’est tout à leur honneur d’en avoir cinq ici et à ce cheval qui a été si malchanceux dans la Caulfield Cup. J’étais tellement dégoûté quand il a été battu, et je pensais qu’il allait être battu à nouveau, c’est tout simplement incroyable.”