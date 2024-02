LEXUS LBX DÉVOILE UNE BOULANGERIE EXTRAORDINAIRE À PARIS

Pour montrer comment le tout nouveau LBX de Lexus rend « l’extraordinaire du quotidien », Lexus transforme une boulangerie parisienne traditionnelle en une « Boulangerie extraordinaire ».

Les participants auront droit à une sélection exquise d’expériences sensorielles et culinaires autour de la pâtisserie. créé par le célèbre chef étoilé Michelin, Mory Sacko

L’événement aura lieu à La Verrière du Marais le 23 rd et le 24 ème de novembre

Il s’agit du quatrième et dernier événement de la série d’expériences éphémères paneuropéennes organisées par Lexus avant le lancement de LBX.

Pour célébrer le lancement du tout nouveau LBX, un modèle phare de la marque, Lexus a organisé une série d’expériences immersives à travers l’Europe tout au long de l’année 2023. Chaque événement avait pour objectif de transformer les moments du « quotidien » en « extraordinaires ». Après les événements réussis de Milan, Londres et Madrid, la dernière itération de la série aura lieu à Paris, transformant ainsi la boulangerie traditionnelle du coin. en une « Boulangerie Extraordinaire ».

Le 23rd et le 24ème de En novembre, à La Verrière du Marais, 5 rue Saint-Merri, Paris, 75004, Lexus accueille les Parisiens pour un moment pour faire une pause et récupérer de la vie citadine dans une hospitalité ultime. Incarnant la valeur fondamentale de Lexus « Omotenashi » – l’hospitalité inégalée au cœur de la marque – les invités seront accueillis dans une véritable immersion culinaire, depuis son menu luxueux et soigné jusqu’aux intérieurs et à la décoration du vaste espace.

Lexus s’associe au célèbre chef Mory Sacko pour amener le « Boulangerie extraordinaire » à la vie. Mory Sacko va apporter sa touche vénérée au expériences culinaires de l’événement.

L’événement imitera le processus de cuisson du début à la fin. Invités parcourra les chapitres de prouver, cuire et goûter avant de voir le plat du jour, où le tout nouveau LBX sera plaqué et entouré de lumières dynamiques assorties aux 4 couleurs différentes du LBX.

Le très instagrammable prouver L’armoire entourera les invités dans une collection de bulles effervescentes qui simulent l’effet léger et moelleux de la levée en pâtisserie.

Suivant vient le étape de cuisson, où les invités passeront par des lueurs chaudes de lumière et des sons ASMR apaisants de pâtisserie crépitante créeront une expérience immersive et multisensorielle.

Faisant appel au fier héritage japonais de Lexus et à la cuisine emblématique du Japon, les invités auront droit à un délicieux choix d’aliments sucrés et salés qui seront présentés sur des tapis roulants à sushi..

L’événement ne sera ouvert que pendant deux jours et offrira aux invités une occasion unique de découvrir le LBX à travers une intégration multimodale de la vue, du toucher, de l’odorat et du goût.

Tommaso Grassi, responsable de la communication et de l’expérience client chez Lexus Europe, commente : « C’est merveilleux de voir la philosophie LBX prendre vie tout au long de la série d’événements éphémères de cette année, comme une manière innovante de présenter le nouveau modèle et tout ce qu’il représente. pour notre public européen. Nous sommes ravis de clôturer cela avec notre dernier événement à Paris : cette fois axé sur l’immersion culinaire de luxe. Le partenariat avec le célèbre Mory Sacko était la combinaison parfaite, car il est la figure ultime de la cuisine française contemporaine, mêlant naturellement sa passion pour la culture japonaise. Je suis convaincu que notre public parisien et international ressentira vraiment à quel point le LBX rend les moments du quotidien extraordinaires, à travers notre version réinventée. boulangerie.»

À propos du LBX :

Le tout nouveau LBX électrique entièrement hybride est la plus petite Lexus à ce jour, mais il mérite pleinement son statut de modèle phare, un modèle qui brise la hiérarchie traditionnelle du luxe et qui changera la donne pour la marque en Europe. En tant que nouvelle forme au sein de la gamme bien établie de SUV de Lexus, il offre un fort attrait à un public plus jeune et à ceux qui n’avaient peut-être jamais envisagé une Lexus auparavant.

Apprenez-en davantage sur le tout nouveau Lexus LBX ici.