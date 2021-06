L’extrémiste qui suscite la pagaille George Galloway pourrait diviser le vote pour permettre aux conservateurs de remporter le scrutin à Batley

VÊTEMENTS et textiles ont apporté des milliers d’emplois dans les villes du Yorkshire à Batley et Spen.

L’industrie était si importante que la région s’appelle le Heavy Woolen District.

George Galloway cause un gros problème à Batley for Labor Crédit : PA : Association de la presse

Certaines des usines qui fournissaient ces emplois et produisaient des vêtements et des couvertures vendus dans le monde entier ont été transformées en magasins d’usine, en gymnases ou en cafés – d’autres sont vides et abandonnés.

Les habitants qui se souviennent de la prospérité sont en colère contre le déclin de la ville.

Ils en ont marre de la politique et n’ont été inspirés par rien de l’élection partielle jusqu’à présent.

Mais un autre groupe de résidents semble avoir pris sa décision.

Le leader travailliste Keir Starmer s’envole dans les sondages Crédit : PA

Cela pourrait être un gros problème pour le Parti travailliste et son chef Keir Starmer.

« La ville s’est dégradée sous le Labour », a déclaré Charlie Mason, 56 ans, qui a voté travailliste dans le passé. Il est indécis cette fois mais dit : « Je ne fais confiance à aucun d’entre eux.

« J’ai toujours voté travailliste, mais je ne sais pas cette fois », a déclaré Sandra Helliwell, une ouvrière d’usine de 64 ans.

« Keir Starmer ? Je ne sais rien du tout de lui.

« J’espère que celui qui entre fera quelque chose contre le crime », a-t-elle ajouté.

Pas étonnant quand le commissariat de la ville est barricadé et mis en vente.

L’élection partielle a été déclenchée lorsque l’ancienne députée – l’ancienne actrice de Corrie Tracy Brabin – a été élue maire du West Yorkshire en mai.

Des manifestants sont descendus à la Batley Grammar School après qu’un enseignant a montré un dessin animé blasphématoire Crédit : PA

Plus tôt cette année, la ville a fait la une des journaux lorsqu’un enseignant local a montré à un cours des dessins animés de Batley Grammar du prophète Mahomet dans une leçon sur le blasphème.

L’association caritative Purpose Of Life a été accusée d’avoir mis l’enseignant en danger en publiant son nom en ligne et son directeur général Mohammad Sajad Hussain l’a accusé d’avoir « insulté l’islam ».

Des foules en colère ont manifesté devant les portes de l’école. D’autres résidents ont soutenu l’enseignant, mais il a tout de même été suspendu.

Une enquête l’a innocenté, mais il a encore trop peur pour rentrer chez lui ou retourner au travail.

Kim Leadbeater conteste le siège de Batley pour Kabour Crédit : Getty

La candidate travailliste et travailleuse caritative Kim Leadbeater espère rassembler la communauté.

Elle a créé la Fondation Jo Cox, basée à Batley, à la mémoire de sa sœur, qui a été assassinée par un extrémiste d’extrême droite alors qu’elle était députée de la région il y a cinq ans.

Mais tu dois avoir pitié d’elle. Elle s’est présentée aux élections pour poursuivre son travail communautaire, unir la population locale et améliorer les choses dans la région.

Au lieu de cela, elle s’est retrouvée dans une bataille féroce avec le voyou George Galloway, qui représente le Parti des travailleurs de Grande-Bretagne.

Il fait campagne sur le Moyen-Orient et la Palestine et ça se passe bien dans la communauté musulmane.

Galloway était député travailliste jusqu’en 2003, lorsque Tony Blair l’a expulsé.

Il a ensuite battu son ancien parti à Bradford et East London.

Maintenant, il veut que les travaillistes perdent à Batley pour chasser Keir Starmer : « Si, pour une raison quelconque, vous pensez que le chef actuel du parti travailliste doit être remplacé, je suis votre homme », a-t-il déclaré lors du lancement de sa campagne.

La bataille avec Galloway éloigne la campagne travailliste de l’accent mis par Mme Leadbeater sur la communauté dans un concours pour savoir qui peut crier le plus fort au sujet d’un conflit international à plus de 3 000 milles.

Ses tracts parlent maintenant de la Palestine, et elle le mentionne également dans des vidéos sur les réseaux sociaux.

J’ai demandé au chauffeur de taxi Zulfiqar Ali, 65 ans, pourquoi il soutenait Galloway. L’électeur travailliste de longue date a déclaré que Starmer « ne soutient pas assez la Palestine ».

Irfan Zada, 41 ans, dirige le HFC Grill Bar. Il avait toujours voté travailliste mais passe également à Galloway. « Cela a à voir avec Israël et la Palestine, le Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

Et l’ouvrier d’usine Habib Sheikh, 36 ans, a dit clairement : « Il soutient les frères et sœurs palestiniens.

Peter Ward a un point de vue différent : « Il divise et nous n’avons pas besoin de division.

Le menuisier Kris Saville, 60 ans, a ajouté: « Tout ce pour quoi il est ici, c’est de causer des ennuis. »

L’employée de magasin Marie Rayner, 45 ans, était cinglante à propos de ses apparitions dans une émission de télé-réalité : L’avez-vous vu sur Big Brother, se faisant passer pour un chat ? Comment peut-on voter pour lui ?

Galloway cherche à capitaliser sur un manque de confiance en Keir Starmer Crédit : Getty

Mais de nombreux électeurs le soutiennent et des rapports suggèrent que le racisme et le sectarisme sont également attisés.

Certains ont même dit qu’ils ne voteraient pas travailliste parce que la femme de Keir Starmer est juive et que Kim Leadbeater promeut les « relations hommes-hommes dans les écoles ».

Un message anonyme de WhatsApp, qui exhorte les électeurs à soutenir Galloway, indique que « son chef de parti Keir Starmer est pro-israélien ».

Les travaillistes n’ont remporté que 3 525 voix en 2019 et les sondages suggèrent que le soutien de Galloway cédera le siège au candidat conservateur Ryan Stephenson.

Le conseiller né dans le Yorkshire garde la tête baissée tandis que Galloway attaque le parti travailliste pour lui.

Après la défaite écrasante à Hartlepool, le Labour ne parvenant pas à gagner Batley et Spen serait un tremblement de terre.

Et perdre les villes textiles du Heavy Woolen District pourrait signifier des rideaux pour Keir.

Les problèmes nationaux devraient le décider VERDICT D’IAN : Quoi que vous fassiez, ne votez pas pour Galloway. Les inquiétudes concernant un conflit à des milliers de kilomètres ne devraient pas être attisées pour empoisonner une élection partielle britannique. Les gens devraient voter sur des questions telles que l’emploi, la criminalité, le NHS ou les plans d’amélioration de la région. Et le travail d’un député local est de rassembler les résidents et d’unir la communauté, pas de diviser les gens. Cela ne fera aucun bien à l’image de Batley si les élections de cette semaine donnent l’impression que les gens sont plus préoccupés par la Cisjordanie en Palestine que par le West Yorkshire. Et que se passe-t-il lors d’une élection en Grande-Bretagne en 2021 lorsque les gens disent de ne pas voter travailliste parce que la femme de Keir Starmer est juive ? Galloway a été découvert à Bradford et dans l’est de Londres – c’est pourquoi les électeurs l’ont expulsé lors des prochaines élections. Il a été expulsé du Parti travailliste pour avoir appelé les troupes britanniques à « refuser d’obéir à des ordres illégaux ». Il a fait l’éloge des dictateurs arabes et a qualifié l’effondrement de l’Union soviétique de « plus grande catastrophe de ma vie ». Lorsque le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a été recherché en Suède pour des allégations de viol, Galloway a déclaré qu’il était simplement engagé dans une « mauvaise étiquette sexuelle ». Et talkRadio l’a licencié il y a deux ans pour antisémitisme présumé. Il est temps que les deux grands partis l’engagent et fassent campagne pour une politique traditionnelle décente. Alors mon message aux gens de Batley ? Qui que vous choisissiez, ne votez pas pour Galloway et assurez-vous de rejeter l’extrémisme et la division jeudi.

Lord Austin a été député travailliste de Dudley North de 2005 à 2019 et est le fondateur du groupe anti-extrémisme Mainstream.