L’extrémiste iranien Ebrahim Raisi a prêté serment en tant que président au milieu des tensions

Le religieux iranien Ebrahim Raisi prêtera serment en tant que nouveau président de la République islamique jeudi dans le contexte de négociations difficiles avec l’Occident sur la relance de son accord nucléaire, de troubles intérieurs, d’une accélération du développement nucléaire local et d’accusations de sabotage dans le Golfe eaux.

Plus tôt cette semaine, Raisi, qui a longtemps été vocalement anti-occidental et est sous sanctions américaines pour violations des droits de l’homme, a reçu l’approbation finale pour la présidence par le tout-puissant guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Il a été élu en juin, lors d’un vote que de nombreux Iraniens et groupes de défense occidentaux disent avoir été truqués.

L’approbation de Khamenei fait suite à de nouveaux conflits maritimes dans les eaux du Golfe entre l’Iran et ses voisins arabes.

Un pétrolier commercial appartenant à des Japonais et à des Israéliens a été touché par plusieurs frappes de drones dans les eaux internationales au large de la côte omanaise au cours du week-end. Les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël ont tous blâmé l’Iran. Deux personnes à bord du navire, un ressortissant roumain et un ressortissant britannique, ont été tuées.

Téhéran nie toute implication, comme il le fait avec une saisie séparée cette semaine d’un pétrolier au large des Émirats arabes unis. Les responsables iraniens ont nié tout rôle dans la saisie, bien que le navire ait reçu l’ordre de se rendre en Iran.