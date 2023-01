L’extrémisme islamique a conduit un suspect dans l’attaque de Times Square, selon un responsable

Quelque temps samedi avant l’attaque, a déclaré le responsable, M. Bickford a écrit une lettre d’adieu à sa famille dans un journal qui a été retrouvé sur lui par la suite. Il y écrivit à sa mère : « Je crains beaucoup que tu ne te repentes pas auprès d’Allah et c’est pourquoi je garde l’espoir dans mon cœur qu’une partie de toi croira afin que tu puisses être retiré de l’enfer.

M. Bickford a également fait référence dans son journal à son frère, qui est dans l’armée américaine, comme ayant revêtu l’uniforme de l’ennemi, a déclaré le responsable de l’application des lois.

Les enquêteurs ont commencé à reconstituer une image de la vie du suspect, a déclaré le responsable. M. Bickford est originaire de Wells, à une demi-heure au sud de Portland, dans le Maine. Il était un athlète du secondaire, un étudiant au tableau d’honneur et un artiste primé qui a semblé s’effondrer après la mort de son père d’une overdose de drogue il y a plusieurs années. Au cours de la dernière année et demie, il s’est converti à l’islam, priant souvent dans les mosquées des environs et dévorant des lectures et des vidéos sur la religion. Il a été irrité par la persécution des musulmans à l’étranger, y compris des Rohingyas au Myanmar et des Ouïghours en Chine, et a décidé de partir à l’étranger et de se battre pour eux.

Après que sa famille ait alerté les forces de l’ordre de son intention d’aller à l’étranger, il a déclaré qu’il prévoyait plutôt de voyager dans le pays et en paix. Il a quitté le Maine début décembre avec plusieurs milliers de dollars en espèces, une carte de débit ou de crédit et la machette. Jeudi dernier, il était arrivé en train à New York.