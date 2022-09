« L’extrémisme » et la « violence » menacent le mode de vie des Québécois si l’immigration n’est pas bien faite, dit Legault

François Legault a évoqué la menace de “l’extrémisme” et de la “violence” ainsi que la nécessité de préserver le mode de vie québécois lorsqu’on lui a demandé mercredi pourquoi il voulait limiter le nombre d’immigrants.

«Les Québécois sont pacifiques», a déclaré le chef de la Coalition Avenir Québec lors d’une escale électorale provinciale à Victoriaville, au Québec. “Ils n’aiment pas les conflits, l’extrémisme et la violence. Et nous devons nous assurer de garder les choses telles qu’elles sont maintenant.”

Legault a déclaré que le Québec – ainsi que d’autres provinces et juridictions du monde – avait du mal à intégrer les nouveaux arrivants. Il a dit que le défi du Québec est encore plus grand en raison de son statut de seule juridiction majoritairement francophone en Amérique du Nord.

“Cela présente un grand défi d’intégration [as far as] le type de société que nous voulons. Après tout, dans notre société, nous avons [certain] valeurs », a déclaré Legault en citant la laïcité et le « respect » comme exemples.

“Il y a une façon de vivre ici et nous voulons la garder.”

Au cours de la campagne, les partis concurrents ont établi différents objectifs d’immigration. Legault a déclaré qu’une limite d’environ 50 000 nouveaux arrivants par an aiderait à protéger la langue française.

Le Parti québécois a promis de réduire le nombre de nouveaux arrivants à 35 000. Seuls Québec Solidaire et les Libéraux du Québec se sont engagés à accueillir plus de 50 000 nouveaux arrivants.

Les niveaux d’immigration du Québec ont été établis entre 40 000 et 50 000 annuellement au cours des dernières années, mais la province accueillera près de 70 000 immigrants en 2022 pour combler les lacunes pendant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement libéral fédéral, quant à lui, veut faire venir annuellement 450 000 immigrants à travers le pays.

Des groupes d’affaires ont demandé plus d’immigrants pour aider à remédier à la grave pénurie de main-d’œuvre de la province.

La chef libérale Dominique Anglade a déclaré que les propos de François Legault sont le dernier exemple en date du chef de la CAQ qui crée la division parmi les Québécois. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Des commentaires qui divisent et « dangereux », selon le chef libéral du Québec

Les commentaires de Legault ont suscité des critiques de la part de membres d’autres partis, dont Dominique Anglade, le chef des libéraux du Québec.

Qualifiant les commentaires de Legault de “dangereux”, Anglade a déclaré que la dernière chose dont la province a besoin, ce sont des gens qui attisent la division.

« François Legault ne cesse de diviser les Québécois, dit-elle.

Stéphanie Valois, présidente de l’association des avocats en droit de l’immigration de la province, a déclaré que les personnes qui choisissent de venir au Québec et dans d’autres provinces le font parce qu’elles veulent participer au mode de vie canadien.

“Je ne vois aucune immigration qui apporterait de la violence ou des conflits. Ce n’est vraiment pas l’immigration que je connais”, a déclaré Valois.

“Je pense que nous devons tous collectivement nous rappeler que l’immigration fait partie de notre société et j’apprécierais que tous les chefs de parti le reconnaissent et qu’ils n’essaient pas de soulever la question du” nous contre eux “.”