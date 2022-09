Les experts de la lutte contre la haine exhortent les décideurs politiques à prendre des mesures contre ce qu’ils décrivent comme l’extrémisme de droite croissant au Canada.

L’un de ces experts affirme que les recherches suggèrent que des millions de Canadiens ont été entraînés dans l’extrême droite au cours de la pandémie, dont certains ont été endoctrinés par la désinformation et les mensonges qui ont ensuite été amplifiés par le Freedom Convoy.

Evan Balgord, directeur exécutif du Canadian Anti-Hate Network, affirme que les organisateurs du convoi ont pu utiliser avec succès la manifestation d’un mois de février pour recruter des personnes hésitantes face à la vaccination dans leur mouvement.

«Ils côtoyaient maintenant, vous savez, des racistes, des fanatiques et des gens qui voudraient utiliser la violence pour renverser le gouvernement. Une partie de ces personnes se radicalise davantage.

COUVRIR LES EXTREMIS

Balgord était l’un des plus d’une douzaine d’experts qui ont pris la parole lors de «Hate Among Us», une conférence internationale tenue à Ottawa mardi qui a discuté des solutions à l’extrémisme croissant.

Bien que certains dirigeants du convoi fassent maintenant face à des accusations criminelles, Balgord affirme que les idées du mouvement sont ancrées dans le courant dominant.

Balgord, dont l’organisation a suivi les groupes de droite et surveillé leurs activités et leur influence, affirme qu’il y a six ans, il y avait environ 20 000 suprématistes blancs au Canada. Ce n’est plus le cas, dit Balgord.

Balgord estime qu’il y a maintenant 10 à 15% de Canadiens qui ont des opinions d’extrême droite, qui englobent un large éventail d’opinions extrémistes, y compris des perspectives anti-gouvernementales et anti-science ainsi que des croyances racistes et homophobes. Certains d’entre eux ne se considèrent peut-être pas comme racistes, mais ils couvrent les extrémistes, dit-il.

Un récent sondage Abacus Data a indiqué que 44 % de la population canadienne, soit 13 millions d’adultes canadiens, croient en au moins une théorie du complot. Ces théories incluent des croyances racistes selon lesquelles les élites politiques essaient de remplacer les Canadiens de souche par des immigrants qui les soutiennent, ou que le Forum économique mondial a une stratégie secrète pour imposer ses plans économiques à travers le monde.

GAGNER DU POUVOIR POLITIQUE

Pendant ce temps, les données d’un sondage publiées plus tôt ce mois-ci par EKOS Research ont montré que 25 % des Canadiens appuient les vues du mandat anti-vaccin adoptées par les organisateurs du convoi.

De plus, Frank Graves, président d’EKOS Research, affirme qu’au moins 10 %, soit plus de trois millions de Canadiens, considèrent le gouvernement actuel comme illégitime. Les supporters sont majoritairement des hommes et ont moins de 50 ans, avec un diplôme d’études secondaires. Graves dit que ce groupe est devenu une force politique au Canada et gravite autour des partis à droite du spectre.

Le candidat à la direction du Parti conservateur, Pierre Poilievre, marche avec le vétéran canadien James Topp alors que la Marche du Canada « Marche vers la liberté » arrive à Ottawa. (Jérémie Charron/CTV News Ottawa)

Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a embrassé les partisans du convoi et a défilé avec un soldat canadien qui a refusé de se faire vacciner.

Graves dit que les partisans engagés du convoi pourraient être une nouvelle source de succès politique.

«Mais ce dont vous avez besoin alors, c’est de trouver simplement 10% d’électeurs supplémentaires qui en ont marre du gouvernement actuel… Et je pense que cela ouvrirait une voie réussie vers le pouvoir. Je ne dis pas que c’est une chose sûre, mais ce n’est certainement pas invraisemblable.

Les éléments d’extrême droite dans ces 10% d’électeurs qui considèrent le gouvernement comme illégitime peuvent, dans des cas extrêmes, être dangereux ou délirants, disent les experts anti-haine.

C’était évident à Coutts, en Alberta, où la GRC a arrêté des armes et du matériel tactique saisis d’un groupe qui avait pris part au blocus frontalier. Certains membres peuvent avoir eu des liens avec le groupe néo-fasciste Diagolon.

Des documents judiciaires ont montré que la GRC craignait que les extrémistes ne tirent pour tuer des agents.

Un convoi de camions de manifestants du mandat de vaccination anti-COVID-19 continue de bloquer l’autoroute au passage frontalier américain très fréquenté à Coutts, en Alberta, le mercredi 2 février 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh

En août, des partisans de la reine Q-Anon Romana Didulo, qui ne reconnaissent pas la primauté du droit, ont tenté de placer des policiers à Peterborough, en Ontario. sous les arrestations citoyennes.

Puis, deux semaines plus tard, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a été prise en embuscade par un partisan du Freedom Convoy qui l’a agressée verbalement.

Stephanie Carvin, ancienne analyste de la sécurité nationale pour le gouvernement canadien, a déclaré qu’avant la pandémie, la police était préoccupée par les attaques terroristes d’acteurs étrangers comme Al-Qaïda. Mais comme les États-Unis l’ont appris le 6 janvier de l’année dernière lors de l’attaque du Capitole, le tableau des risques a changé – les principales menaces ici sont d’origine locale.

Stephanie Carvin, de l’Université Carleton, affirme que les risques pour la sécurité nationale au Canada sont passés de menaces à grande échelle aux bâtiments à des attaques personnelles ciblées contre des politiciens.

“Jan. 6 ont changé les choses au Canada. Nous ne nous inquiétons plus tellement des bombes. Nous craignons qu’une foule armée de bâtons de hockey et d’extincteurs ne charge sur les édifices historiques du Parlement », a déclaré Carvin.

En juin, le service de protection parlementaire a distribué des boutons de panique aux députés, dont certains ont reçu des menaces de mort. Depuis la pandémie, les menaces sont devenues plus omniprésentes, personnelles et plus difficiles à contrer, dit Carvin, qui enseigne maintenant à l’Université Carleton à Ottawa.

“C’est une situation beaucoup plus dangereuse lorsque les gens voient les politiciens comme des cibles légitimes pour la violence.”

SOLUTIONS POLITIQUES ET PUBLIQUES

Pour contrer cette menace croissante pour la démocratie, Heidi Beirich, du Global Project Against Hate and Extremism, basé aux États-Unis, affirme que les extrémistes explorent de véritables griefs, tels que les pertes d’emplois et la hausse du coût de la vie, auxquels les décideurs politiques doivent s’attaquer. Elle dit que le Canada devrait adopter une loi sur la responsabilité numérique qui oblige les entreprises de médias sociaux à réprimer la désinformation partagée sur leurs plateformes.

Bierich dit que les groupes communautaires peuvent s’organiser pour lutter contre le mouvement haineux. Un exemple est la « bataille du pont Billings » à Ottawa en février de cette année, où des résidents inquiets ont bloqué une route pendant des heures, empêchant un convoi de véhicules de se joindre à la manifestation des camionneurs qui occupait la Colline du Parlement.

Heidi Beirich travaille avec le Projet mondial contre la haine et l’extrémisme. Elle fait des recherches sur le terrorisme de la suprématie blanche.

“C’est une situation où nous avons un mouvement d’extrême droite en plein essor qui menace beaucoup de choses : le changement climatique, l’injustice raciale et des politiques d’immigration judicieuses. La liste pourrait continuer », a déclaré Bierich.

Beirich a ajouté qu’il est important que les médias continuent de rendre compte de l’extrême droite et de ses opinions.

« Il ne s’agit pas de leur donner de l’oxygène. Ils ont l’oxygène. La question est maintenant de savoir s’ils sont correctement examinés et interrogés par la presse sur leurs croyances et leurs idées afin que d’autres personnes puissent être inoculées à partir de leurs points de vue.