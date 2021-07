L’extrême gauche capturé Unite the Union et les travailleurs ont souffert, dit Gerard Coyne

BEAUCOUP de lecteurs de Sun ont probablement abandonné le syndicat Unite ces dernières années.

Il n’est pas étonnant qu’il ait passé tant de temps à déconner dans la politique d’extrême gauche ces dernières années que vous ne vous en souciez tout simplement pas.

L’extrême gauche a capturé Unite the Union et les travailleurs ont souffert, dit Gerard Coyne Crédit : Getty

Je me présente pour être le secrétaire général de Unite pour changer cela et me concentrer plutôt sur les emplois, les salaires et les conditions de nos membres.

Lors de la dernière élection de Unite, seulement un membre sur huit a voté, donc la minorité a dominé. Cette fois, je veux que les 88 pour cent restants aient leur mot à dire sur qui dirige leur syndicat.

Je pense que les syndicats sont plus importants aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été de mon vivant. Laissez-moi vous dire pourquoi.

Les gens parlent d’un « retour à la normale » lorsque Covid est enfin battu. Mais la nouvelle normalité sera un monde avec moins de magasins et plus d’entreprises en ligne.

Plus de chauffeurs-livreurs, moins d’employés de bureau. Beaucoup plus de technologie. Tout autour de nous, le monde du travail évolue très, très vite.

POUVOIR DE CHANGER

Le danger est que les gens finissent par travailler plus dur que jamais, pour un salaire insuffisant et avec moins d’avantages sociaux, dans des emplois qui peuvent disparaître en un clin d’œil.

C’est dans ces moments-là que nous avons le plus besoin des syndicats. Défense des emplois. Plaidoyer pour un bon salaire et des conditions décentes. Faire face aux mauvais employeurs et travailler avec les bons.

Plus important encore, nous devons être à vos côtés si quelque chose ne va pas. Je veux que tous les lecteurs de Sun voient la valeur de l’affiliation syndicale.

Cela me met donc en colère de voir des gens qui occupent des postes syndicaux importants perdre du temps et de l’argent pour des choses qui n’aident pas leurs membres.

Mon syndicat, Unite, a passé des années à essayer de diriger le Parti travailliste sous l’ancien chef Jeremy Corbyn. Mais je ne veux pas être le conducteur de la banquette arrière du Labour.

Sur la photo, le candidat Unite Steven Turner Crédit : Twitter

Si je suis élu comme prochain chef d’Unite, je me concentrerai sur mon travail quotidien. Unite a dépensé près de 100 millions de livres sterling pour un hôtel de luxe à Birmingham.

Len McCluskey est sur le point de partir et a soutenu Steve Turner pour le remplacer. Turner a promis de lancer une nouvelle chaîne de télévision Unite, à qui sait quel prix.

C’est idiot. Un syndicat devrait faire ce qu’il dit sur l’étain, et il ne devrait pas gaspiller des sommes impressionnantes de l’argent durement gagné par ses membres.

Il n’y aura pas de chaîne Unite TV si je suis élu secrétaire général, et plus d’hôtels non plus.

Je veux protéger les membres d’Unite dans les moments difficiles. Je veux qu’ils soient mieux payés et mieux traités. Je veux que Unite grandisse, après des années de perte de membres.

Mes deux rivaux dans cette élection sont Turner, soutenu par le Parti communiste, et Sharon Graham, soutenue par le Parti socialiste.

PENSÉE ÉTROIT

Ils étaient au sommet de Unite à travers tous les déchets et le déclin et ils n’ont jamais parlé. J’étais celui qui s’est levé et a défié McCluskey pour le leadership en 2017 – et j’ai presque gagné.

Je suis le seul qui va vraiment changer Unite. Gestionnaires ou ministres, je rencontrerai n’importe qui si c’est dans l’intérêt de nos membres.

Je n’ai jamais voté conservateur, mais je rencontrerai des ministres conservateurs si c’est ce qui est le mieux pour les membres de Unite.

Turner a déclaré à ses partisans: « Je ne donnerai jamais d’interview à, ni ne solliciterai le soutien de, ni n’autoriserai dans les locaux d’Unite une personne associée à The Sun. »

Personne ne lui a dit que des dizaines de milliers de membres d’Unite achètent et lisent The Sun chaque jour ? Vous méritez aussi d’être représenté et protégé.

Mes deux rivaux dans cette élection sont Turner, soutenu par le Parti communiste, et Sharon Graham, photographiée, soutenue par le Parti socialiste, déclare Gerard Crédit : BBC

Cette façon de penser étroite est exactement la raison pour laquelle tant de membres de Unite ont voté conservateur lors des dernières élections générales, dans des circonscriptions qui ont été pendant près de 100 ans des travaillistes à toute épreuve.

Je veux que mon syndicat et le Parti travailliste renouent avec les gens qui travaillent dur dans les sièges du mur rouge, afin que lorsque nous reconstruirons après Covid, la richesse soit partagée équitablement.

Je veux que nos fils et nos filles aient de bons emplois et de bons foyers. Je veux que le mouvement syndical aide à réaliser ces ambitions dominantes.

Si vous êtes membre d’Unite, vous recevrez un bulletin de vote par la poste dès maintenant. Le pouvoir de changer Unite est entre vos mains. Votre vote compte.

Votez pour moi, et ensemble nous pouvons changer Unite the Union pour le mieux. Ensuite, nous pourrons peut-être convaincre plus de lecteurs de Sun de s’inscrire, afin que nous puissions également protéger leurs emplois, leurs salaires et leurs conditions de travail. C’est si important.

L’accord secret des candidats rivaux

Par Kate Ferguson, rédactrice politique adjointe

L’extrême gauche essaie de « recoller » la course pour devenir le leader syndical le plus puissant de Grande-Bretagne, a prévenu l’un des candidats aux élections.

Unite est en proie à une bataille féroce pour remplacer « Red Len » McCluskey à la tête de la puissante organisation.

Les modérés se rallient autour de Gerard Coyne, mais il fait face à une course difficile contre le leader de Corbynista, Steve Turner.

Le Sun a été informé que M. Turner avait apparemment passé un accord avec son ancien rival de gauche Howard Beckett – qui s’était retiré de la course le mois dernier – pour l’aider à terminer sa course au poste le plus élevé.

M. Turner aurait accepté de donner à M. Beckett sa propre chaîne de télévision financée par le syndicat – Unite TV – dans le cadre de l’accord top secret.

S’adressant au Sun, M. Coyne a déclaré: « L’extrême gauche essaie de préparer cette course.

« Quel est le contenu de l’accord secret ? Il semble que Turner demande aux membres d’Unite de signer un chèque en blanc avec le nom de Beckett dessus.

M. Coyne, qui a perdu de justesse face à M. McCluskey lors d’un concours acharné en 2017, a déchiré la vieille garde d’Unite pour avoir constamment essayé de se mêler de politique plutôt que de représenter leurs membres.

Il a déclaré : « Mon syndicat, Unite, a passé des années à essayer de diriger le Parti travailliste.

« Mais je ne veux pas être le conducteur de la banquette arrière du Labour. » La bataille pour Unite aura un impact énorme sur le parti travailliste de Sir Keir Starmer.

Le syndicat est le plus gros donateur du Labour, mais ses dirigeants de gauche ont averti qu’ils pourraient couper les cordons de la bourse si le parti abandonnait sa politique coryniste.

M. Turner a sombrement averti Sir Keir qu’il ne devait pas « jeter » cet agenda.

Les députés travaillistes modérés espèrent que si M. Coyne gagne, il repoussera le syndicat de la gauche et aidera à mettre un autre clou dans le cercueil du corbynisme.

Un vétéran travailliste a déclaré au Sun: « Si Gerard gagne, c’est une énorme victoire pour Keir. »

Un porte-parole de M. Turner a nié qu’un accord secret avait été conclu. Il a dit : « C’est un non-sens. Steve Turner est debout sur sa plate-forme, celle de personne d’autre.