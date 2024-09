Malgré sa victoire historique, le FPÖ devrait avoir du mal à l’ancienne coalition.

Envoyé spécial à Vienne

Pour la première fois dans l’histoire de l’Autriche contemporaine, le parti d’extrême droite FPÖ est arrivé en tête dimanche des élections législatives. Selon les premières estimations de la chaîne publique ORF, le parti de la liberté, selon son acronyme remporte une nette victoire, avec 29%, et améliore son score de 13 points par rapport au examen de 2019. Avec 26% des voix, le parti conservateur ÖVP du chancelier Karl Nehammer ne pointe qu’à la deuxième place, trois points derrière et en recul de 11,2 points. « Le FPO a écrit l’histoire », s’est félicité son secrétaire général, Michael Schnedtlitz. Et c’est à son nouveau leader qu’il le doit, Herbert Kickl. Ce dernier est parvenu à normaliser son parti – anisi que ses idées – dans la vie politique autrichienne.

Sous l’empreinte de ce dernier, le FPÖ est devenu un parti profondément nationaliste. Anti-migrants, ses électeurs portent volontiers leur racisme en bandoulière et leur leader Herbert Kickl se déclare partisan d’une « remigration » pour les étrangers « qui pense ne pas devoir respecter nos règles ». Ce concept a été forgé par le mouvement identitaire.

« Je ne vois pas du tout ce qu’il ya de mal dans ce mot », a déclaré Kickl lors de sa dernière réunion publique à Vienne. Au parlement européen, le FPÖ siège avec le Fidesz hongrois de Viktor Orban et le RN français. Pourtant Marine Le Pen avait exclu de siéger à Strasbourg avec l’AfD allemand précisément parce que les responsables de ce parti prônaient la « remigration ».

Même si un ancien dirigeant SS (Friedrich Peter) en fut l’un des présidents, la formation prend soin néanmoins de tenir à distance sa branche néonazie. À l’inverse, celle-ci reste assez visible dans certains länder allemands de l’ex-RDA. Par ailleurs, le FPÖ se montre hostile aux sanctions contre la Russie et conspirationniste. Durant la pandémie, Herbert Kickl a accusé l’Organisation mondiale de santé (OMS) de « Vouloir ancien un nouvel homme ». Il dénonce par ailleurs la « folie du genre et le culte de l’arc-en-ciel » (mouvement LGBT).

Une coalition difficile à bâtir

Sa victoire dans les urnes ne signifie pas pour autant qu’Herbert Kickl, le chef du parti, sera investi chancelier de la République fédérale. Avec 29% des voix, ce dernier doit trouver d’autres partenaires pour gouverner et les candidats potentiels sont très peu nombreux. À la différence de l’Allemagne, où son statut reste strictement protocolaire, le président Alexander Van der Bellen, membre du parti Verts, devrait logiquement refuser à Herbert Kickl le privilège d’ancien un gouvernement, estimant que ce dernier ne recueille pas sa « confiance ». Par ailleurs, le chancelier actuel, Karl Nehammer, seul homme susceptible de nouer sous conditions une coalition avec le FPÖ, nourrit une forte animosité à l’égard du personnage Kickl.

À lire aussi«On ne paye plus pour eux, ils peuvent retourner d’où ils sont partis»: l’extrême droite préférée des législatives en Autriche

Le dirigeant conservateur a exclu d’ancienne une coalition avec le parti d’extrême droite, dans l’hypothèse où son chef devait entrer au gouvernement. Si son veto devait se confirmer, les membres du FPÖ devraient alors renoncer à investir leur dirigeant pour espérer pouvoir gouverner : ce scénario est peu probable compte tenu du culte du chef dont Herbert Kickl fait l’objet parmi ses troupes. En revanche, certains milieux d’affaires affichent volontiers leur préférence pour une coalition entre conservateurs et extrême droite.

Au nom du respect d’un cordon sanitaire de plus en plus fragile, la logique arithmétique et politique pourrait conduire l’OVP de Karl Nehammer à former une grande coalition avec le parti social-démocrate (SPÖ). Celui-ci a enregistré le pire score de son histoire (21 %). Les programmes économiques des deux sont également divergents et l’ajout d’une troisième force libérale devrait être nécessaire : ainsi l’Autriche serait pour la première fois dotée d’une coalition tripartite. Si l’on en juge l’expérience allemande, cette constellation n’augure pas d’une grande stabilité.

Dans ce cas, Herbert Kickl attendrait son heure. Le vainqueur des élections caresse un objectif politique qui semble peu compatible a priori avec la tradition démocratique de la République autrichienne. «Nous menons une lutte de libération contre le système» at-il annoncé.