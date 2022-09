La Suède, un pays scandinave d’environ 10,5 millions d’habitants, a la réputation d’être l’un des États les plus progressistes d’Europe et se classe régulièrement parmi les nations les plus heureuses du monde.

Un résultat concluant n’est pas attendu avant mercredi au plus tôt, les bulletins de vote par correspondance et les votes des citoyens vivant à l’étranger devant encore être comptés.

Les démocrates suédois sont issus du mouvement néonazi du pays à la fin des années 1980 et au début des années 1990 et ont depuis du mal à se distancier des accusations d’extrémisme. Le parti a été représenté au Riksdag pour la première fois en 2010 avec 5,7 % des voix.

Les résultats préliminaires de dimanche ont vu le parti modéré obtenir 19,1% des voix, le chef Kristersson étant probablement le candidat préféré du bloc de droite au poste de Premier ministre.

“Nous ne savons pas quel sera le résultat”, a déclaré Kristersson aux supporters, Reuters a rapporté. “Mais je suis prêt à faire tout mon possible pour former un nouveau gouvernement stable et vigoureux pour l’ensemble de la Suède et tous ses citoyens.”

Sony Kapoor, professeur de climat et de macroéconomie à l’Institut universitaire européen, a déclaré via Twitter que les résultats préliminaires suggéraient que les démocrates suédois deviendraient le plus grand parti politique du pays et pourraient potentiellement choisir le prochain Premier ministre.

“C’est une tragédie dans de nombreux actes”, a déclaré Kapoor.