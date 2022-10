L’extrême droite Meloni cherche à rassurer dans son premier discours en tant que Premier ministre italien

La nouvelle Premier ministre italienne, Giorgia Meloni, a prononcé son premier discours.

Son parti des Frères d’Italie a remporté le mois dernier les élections législatives.

Elle a cherché à apaiser les craintes que son plan soit d’introduire un changement radical dans l’économie du pays.

La nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni a présenté mardi son programme pour le gouvernement, réaffirmant son soutien à l’UE, à l’OTAN et à l’Ukraine et se présentant comme une main ferme pour guider son pays à travers les temps agités.

Un mois après que son parti d’extrême droite des Frères d’Italie a remporté les élections générales, Meloni a profité de son discours inaugural au Parlement pour tenter de dissiper les inquiétudes selon lesquelles elle guiderait la troisième économie de la zone euro sur une nouvelle voie radicale.

“L’Italie fait pleinement partie de l’Europe et du monde occidental”, a déclaré l’homme de 45 ans à la chambre basse, ajoutant qu’elle “continuerait d’être un partenaire fiable de l’Otan pour soutenir l’Ukraine”.

Meloni, qui a prêté serment samedi en tant que première femme Premier ministre d’Italie, a nié les accusations selon lesquelles elle restreindrait les droits civils et a déclaré qu’elle n’avait “jamais ressenti de sympathie ou de proximité avec des régimes non démocratiques … y compris le fascisme”.

La perspective d’un gouvernement eurosceptique et populiste en Italie – membre fondateur de l’OTAN et de l’Union européenne – avait suscité l’inquiétude de ses alliés, notamment à Bruxelles.

Meloni soutient fermement les sanctions de l’UE contre la Russie pour sa guerre en Ukraine, mais son allié de la coalition, Silvio Berlusconi, a été enregistré la semaine dernière en train de défendre son vieil ami, le président russe Vladimir Poutine.

L’Italie était fortement dépendante du gaz russe avant la guerre et lutte actuellement contre une inflation galopante, alimentée par des factures énergétiques exorbitantes, qui risquent de déclencher une récession l’année prochaine.

Mardi, Meloni a déclaré que le pays était “au milieu d’une tempête”.

Chef du parti d’extrême droite italien Fratelli dItalia (Frères d’Italie), Giorgia Meloni. AFP Andréas SOLARO / AFP

Elle a dit que sa priorité était d’aider les entreprises et les ménages à faire face et à continuer à trouver de nouvelles sources d’énergie, affirmant qu’elle ne céderait pas au “chantage de Poutine”.

Les législateurs tiendront un vote de confiance au gouvernement de Meloni mardi soir, suivi d’un autre au Sénat mercredi.

Les votes sont en grande partie procéduraux car elle dispose d’une majorité confortable au parlement grâce à sa coalition avec le parti Forza Italia de Berlusconi et la Ligue d’extrême droite de Matteo Salvini.

Conservateur traditionnel

Dans un discours de plus d’une heure, Meloni a promis de réduire les impôts des entreprises et des familles tout en simplifiant la bureaucratie pour encourager les investissements, et a également annoncé une amnistie fiscale ponctuelle.

Elle a déclaré qu’une “croissance durable et structurelle” était la réponse à la réduction de la dette de l’Italie, qui devrait atteindre 145% du produit intérieur brut cette année, le ratio le plus élevé de la zone euro après la Grèce.

Mais Giuseppe Conte, ancien premier ministre et chef du mouvement d’opposition Five Star, l’a accusée de “rhétorique vide”, affirmant qu’il n’y avait pas de solutions concrètes à la crise du coût de la vie.

Meloni a également averti que l’aide pour les factures d’énergie “épuiserait” une grande partie des fonds disponibles et que d’autres projets de dépenses non spécifiés devraient être reportés.

Lorenzo Codogno, analyste politique et ancien économiste en chef au Trésor italien, a déclaré que son discours suggérait qu’elle dirigerait “plus un gouvernement conservateur traditionnel qu’un spin-off radical d’extrême droite”.

Il a noté qu’elle avait déclaré que l’Italie respecterait pleinement les règles budgétaires de l’UE, même si elle s’efforcerait de les modifier.

La clé de la croissance future de l’Italie réside dans près de 200 milliards d’euros (197 milliards de dollars) de subventions et de prêts du fonds de relance post-pandémique de l’UE, qui dépendent de la mise en œuvre par Rome de réformes majeures, de la justice pénale à l’administration publique.

Meloni a déclaré que l’argent était “une opportunité extraordinaire de moderniser l’Italie”, mais a déclaré qu’elle chercherait des “ajustements” au plan pour tenir compte de la hausse du coût de l’énergie et des matières premières.

Underdog

Le parti de Meloni, qui a des racines néo-fascistes, n’avait jamais été au pouvoir auparavant et sa propre expérience gouvernementale se limite à servir comme ministre de la Jeunesse sous Berlusconi dans les années 2000.

“Je suis ce que les Britanniques appelleraient un ‘outsider'”, a-t-elle déclaré mardi, affirmant qu’elle entendait “défier toutes les prédictions”.

Afin de rassurer les investisseurs, elle a nommé ministre de l’Economie Giancarlo Giorgetti, un membre relativement modéré de la Ligue qui a été ministre du Développement économique dans le gouvernement sortant de Mario Draghi.

Roberto Cingolani, qui a été ministre de l’énergie et a contribué à réduire la dépendance de l’Italie au gaz russe de 40% à 10% depuis le début de la guerre en Ukraine, restera également conseiller.

Cependant, les tensions au sein de sa coalition avaient conduit de nombreux commentateurs à prédire que cela pourrait suivre le chemin de beaucoup d’autres en Italie, qui a eu près de 70 gouvernements depuis 1946.

Salvini – le nouveau vice-Premier ministre qui est également en charge des infrastructures et des transports – a risqué d’éclipser le discours de Meloni en présentant lundi son propre programme de gouvernement.

Dans une série de tweets, le leader de la Ligue s’est engagé, entre autres politiques, à construire un pont longuement discuté – et extrêmement coûteux – entre l’Italie continentale et la Sicile, qui, selon lui, créerait 100 000 emplois.