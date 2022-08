L’extrême droite italienne Meloni sur le vote: je ne suis pas un danger pour la démocratie

La dirigeante d’extrême droite italienne Giorgia Meloni, qui est en tête des sondages d’opinion avant les élections législatives du 25 septembre, insiste sur le fait qu’elle ne sera pas un danger pour la démocratie si elle devient première ministre, affirmant que la droite politique italienne a condamné “sans ambiguïté” l’héritage du fascisme.

Elle a également qualifié d'”absurdes” les inquiétudes selon lesquelles si son parti des Frères d’Italie arrivait au pouvoir, faisant d’elle le premier Premier ministre italien d’extrême droite, il y aurait un risque de “dérive antidémocratique” ou de “virage autoritaire”, ou que le pays pourrait sortir du groupe des nations européennes utilisant l’euro.

Meloni a fait ces commentaires dans un message enregistré en anglais, français et espagnol, et diffusé mercredi par sa campagne.

Meloni s’est insurgé contre la bureaucratie de l’Union européenne pendant des années comme portant atteinte à la souveraineté nationale. Mais elle a qualifié mercredi de “récit absurde” selon lequel un gouvernement de centre-droit – avec ses alliés de campagne, le chef de la Ligue Matteo Salvini et l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi – mettrait en péril la mise en œuvre des réformes nécessaires pour recevoir la totalité des 200 milliards d’euros (dollars) destinés à L’Italie dans les fonds de relance de l’UE en cas de pandémie.

“Depuis des jours, je lis des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l’Italie un nouveau gouvernement, dans lequel je suis décrit comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale”, a déclaré Meloni, assis assis à un bureau et lisant le message d’un ton sévère et sans fioritures.

Elle a également fait référence aux comptes rendus des médias décrivant toute victoire des Frères d’Italie comme “un désastre, conduisant à un virage autoritaire, à la sortie de l’Italie de l’euro et à d’autres absurdités de ce genre”.

“Rien de tout cela n’est vrai”, a-t-elle déclaré.

De plus en plus populaire, son parti utilise un symbole représentant une flamme tricolore qui avait été l’icône d’un parti néo-fasciste italien dont les membres comprenaient des admirateurs ouverts du règne de Benito Mussolini, le dictateur fasciste des décennies qui ont précédé. à la Seconde Guerre mondiale et pendant le conflit. Le régime de Mussolini a promulgué une loi de 1938 ciblant la petite population juive d’Italie, les excluant de la vie publique, y compris dans l’éducation et les affaires.

Meloni a été harcelée par les critiques selon lesquelles elle a été ambiguë à propos de la dénonciation du passé fasciste de l’Italie.

Dans le message de mercredi, elle a sommairement rejeté ces affirmations.

“La droite italienne a remis le fascisme à l’histoire depuis des décennies, condamnant sans ambiguïté la suppression de la démocratie et les lois anti-juives ignominieuses”, a déclaré Meloni.

Son affirmation a ignoré les tentatives, y compris par ses alliés, de minimiser une partie de l’héritage de Mussolini. Par exemple, Berlusconi, se référant à l’exil interne des opposants italiens au fascisme, a dit un jour que le dictateur les avait envoyés en « vacances » dans les îles italiennes.

De récents sondages d’opinion ont indiqué le soutien de Meloni parmi les électeurs éligibles légèrement devant son principal rival aux élections, le chef du Parti démocrate Enrico Letta, ancien premier ministre.

En vertu des règles électorales complexes de l’Italie, les vainqueurs ont besoin d’alliances de campagne étendues avec d’autres partis pour contrôler le Parlement. Mais les démocrates ont eu du mal à égaler la portée de l’alliance de campagne du centre-droit, en particulier lorsqu’ils ont refusé de s’allier aux populistes 5 étoiles, qui ont déclenché une crise qui a finalement effondré la large coalition d’unité pandémique du premier ministre Mario Draghi le mois dernier.

Pourtant, la dynamique entre le bloc de centre-droit et de centre-gauche pourrait changer. Letta a annoncé mercredi que Carlo Cottarelli, un économiste très respecté qui a occupé des postes à la banque centrale italienne et au Fonds monétaire international, se joindrait à lui en tant que candidat du Parti démocrate pour un siège au Parlement.

“La prochaine élection est probablement la plus importante que nous ayons eue et qui sera probablement dans les années à venir”, a déclaré Cottarelli. Le vote se résume essentiellement à “progressistes contre conservateurs”. L’Italie doit décider” de son avenir, a-t-il déclaré.