L’extrême droite israélienne veut chasser les Palestiniens de Gaza. Ses idées attirent l’attention

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans le bulletin d’information de CNN, Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes actualités de la région. Inscrivez-vous ici.





CNN

—



Les soldats israéliens, fusils à la main, bras sur l’épaule, s’adressent à la caméra. Derrière eux se trouve la coque d’un immeuble de Gaza.

« Nous sommes ici pour ajouter de la lumière après le sabbat noir du peuple d’Israël », dit l’un des hommes dans la vidéo qui circule sur Telegram. « Nous occupons, déportons et nous installons. Occupation, déportation et installation. As-tu entendu ça, Bibi ? Occupation, déportation et installation.

Alors que la guerre d’Israël contre le Hamas entre dans son quatrième mois, le gouvernement israélien n’a pas dit grand-chose de substantiel, du moins de manière officielle, sur ses projets pour Gaza d’après-guerre.

Le Hamas a pris le contrôle du territoire – qui abrite environ 2,2 millions de Palestiniens – des mains de l’Autorité palestinienne en 2007, deux ans après qu’Israël ait retiré unilatéralement toutes ses troupes et environ 8 000 colons juifs. Qui le gouvernera une fois la guerre menée par Israël contre le Hamas terminée est une question ouverte.

Réseaux sociaux Une photographie montre des soldats posant avec une banderole orange sur laquelle on peut lire : « Seule une colonie serait considérée comme une victoire ! » La couleur orange a été utilisée par le mouvement des colons en 2004 et 2005 pour protester contre le désengagement d’Israël de Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté l’idée d’établir des colonies juives, mais a simplement déclaré que ni le Hamas ni l’Autorité palestinienne basée à Ramallah ne devraient gouverner le territoire et qu’Israël garderait « un contrôle total en matière de sécurité ».

Le ministre de la Défense Yoav Gallant, membre du parti de droite Likoud de Netanyahu, a publié sa propre proposition, affirmant qu’il ne devrait y avoir « aucune présence israélienne dans la bande de Gaza », mais peu de détails sur ce à quoi ressemblerait la gouvernance.

C’est dans ce vide qu’est intervenu un groupe – autrefois marginal, mais désormais membre de la coalition gouvernementale – qui espère obtenir le contrôle total d’Israël, pour réinstaller Gaza et même expulser les Palestiniens. Et ses idées imprègnent le débat dominant.

« Nous devons promouvoir une solution pour encourager l’émigration des habitants de Gaza », a déclaré le 1er janvier le ministre d’extrême droite à la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Le ministre des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich, qui occupe également un poste au ministère de la Défense, a déclaré qu’Israël « y gouvernera ». Et pour y gouverner en toute sécurité pendant longtemps, nous devons avoir une présence civile.»

Le plus haut diplomate américain est suffisamment préoccupé pour avoir a publiquement réprimandé ces plans.

“Ces déclarations sont irresponsables, elles sont incendiaires et elles ne font que rendre plus difficile la garantie d’un avenir pour Gaza sous direction palestinienne, sans le contrôle du Hamas et avec des groupes terroristes qui ne sont plus en mesure de menacer la sécurité d’Israël”, a déclaré le secrétaire d’État Antony. Blinken a déclaré lors d’un récent voyage au Qatar.

Les sondages effectués en Israël sur la question du rétablissement des colonies varient considérablement, reflétant les subtilités de la façon dont la question est posée et le fait que l’opinion publique à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre est en forte évolution, a déclaré Dahlia Scheindlin, experte en sondages. , journaliste et collaborateur du journal israélien Haaretz.

Getty Images Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich (à gauche) et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir (à droite) ont plaidé en faveur d’une réinstallation massive des Palestiniens hors de Gaza pour laisser la place aux colons israéliens, ravivant ainsi les craintes d’un exode palestinien.

« La fourchette générale va d’environ 25 % qui souhaitent rétablir des communautés permanentes, des communautés juives israéliennes à Gaza, à environ 40 % », a-t-elle déclaré à CNN à propos de plusieurs sondages réalisés en novembre et décembre. « Cela ne représente pas une petite partie de la société israélienne. »

Il existe également en Israël un historique de politiciens qui poussent des idées apparemment extrémistes dans le débat dominant, et même dans la loi. Netanyahu a soutenu l’année dernière un effort lancé par un ministre de droite de son propre parti, le Likoud, pour faire adopter un accord. loi limitant la capacité de la Cour suprême pour examiner la législation, malgré des mois de protestations qui ont secoué le pays. Cette proposition n’a jamais reçu le soutien de la majorité, mais la Knesset l’a néanmoins adoptée. La Cour suprême a rejeté la proposition au début du mois, affirmant qu’elle porterait « un coup grave et sans précédent aux caractéristiques fondamentales de l’État d’Israël en tant qu’État démocratique ».

« Des idées qui semblent souvent très extrêmes à une certaine phase de l’histoire d’Israël peuvent, avec le temps, devenir de plus en plus normalisées, très progressivement – ​​parfois un peu en dessous du radar, pas vraiment cachées, mais pas vraiment annoncées », a déclaré Scheindlin à propos de la politique israélienne.

Diana Buttu, une avocate palestinienne spécialisée dans les droits de l’homme et qui a été conseillère auprès de l’Autorité palestinienne, accorde peu de crédit à l’opposition déclarée de Netanyahu au rétablissement des colonies à Gaza.

« Même si Netanyahu peut dire qu’il ne le fera pas, il finira par le faire », a-t-elle déclaré à CNN. « Parce que nous, Palestiniens, avons appris depuis longtemps qu’ils finissent par trouver une sorte d’excuse – vous savez, la coalition doit rester unie, quoi qu’il arrive. Et les Palestiniens en paient toujours le prix. »

Loin d’être une idée nouvelle, le désir de réinstaller Gaza vient de décennies de frustration suite à la décision prise en 2004 par le Premier ministre de l’époque, Ariel Sharon, de démanteler 21 colonies israéliennes à Gaza – connues sous le nom de Gush Katif – et d’expulser leurs 8 000 résidents juifs, un processus qui a été achevé en 2005.

Les activistes des implantations comme Yishai Fleisher, porte-parole des colons juifs à Hébron, en Cisjordanie occupée par Israël, sentent une opportunité.

« Pour les gens comme moi qui appartiennent à la soi-disant droite israélienne, qui mettent en garde contre cette situation depuis des années et qui ont protesté contre le désengagement de 2005, rien n’a changé », a déclaré Fleisher à CNN. “Le 7 octobre n’était qu’une preuve de ce que nous disons depuis le début.”

En tant que manifestant, en 2005, Fleisher faisait partie des personnes expulsées de Gaza par le gouvernement israélien. Face à l’évolution de l’opinion publique, il espère que le moment de son mouvement est venu.

« Les gens se réveillent – ​​ils essaient d’ouvrir leur esprit », a-t-il déclaré à propos de ses compatriotes israéliens, réévaluant leur politique au lendemain du 7 octobre.

Si les Palestiniens de Gaza sont « post-Jihad, pro-Israël et veulent vivre une vie agréable sur ce beau sol, il devrait y avoir une opportunité pour cela », a-t-il déclaré. « Les Arabes anti-israéliens et pro-jihad doivent partir. Et ils vont devoir trouver un autre endroit où aller. Cela pourrait être la Turquie, la Jordanie ou l’Amérique du Sud », a-t-il déclaré. « S’ils ne peuvent pas se rassembler dans leur cœur pour vivre dans ou à côté de l’État juif, nous ne pouvons pas les avoir. »

Le Conseil norvégien pour les réfugiés en décembre averti que « toute tentative d’Israël d’expulser et de déplacer définitivement des Palestiniens à l’intérieur et hors de Gaza constituerait une grave violation du droit international et un crime d’atrocité ».

Depuis le 7 octobre, environ 85 % de la population de Gaza, soit quelque 1,9 million de personnes, ont été déplacées de leurs foyers, selon les Nations Unies – beaucoup d’entre eux ont déménagé à plusieurs reprises, fuyant les frappes aériennes et tenant compte des avertissements israéliens concernant les attaques militaires, et ont été largement coincés. dans un petit coin sud-ouest du territoire.

Israël était la semaine dernière accusé de génocide à Gaza par l’Afrique du Sud, dont les avocats ont soutenu devant la Cour internationale de Justice de La Haye que la campagne militaire d’Israël visait à « provoquer la destruction » de sa population palestinienne, et que les commentaires des dirigeants israéliens témoignaient de leur « intention génocidaire ». Israël a vigoureusement nié l’accusation et a déclaré que l’accusation était « un effort concerté et cynique visant à pervertir le sens du terme « génocide » lui-même ».

Au musée Gush Katif à Jérusalem, d’anciens colons impriment des T-shirts orange vif. Cette couleur a été adoptée en 2004 et 2005 par le mouvement protestant contre le désengagement israélien de Gaza. À l’époque, les soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) avaient retiré les colons des synagogues des colonies. Quelques jours plus tard, les forces palestiniennes ont rasé les bâtiments.

« À la maison, je retourne à Gush Katif », peut-on lire sur le slogan sur les T-shirts.

Le mouvement visant à rétablir le Goush Katif a également trouvé sa place parmi certains des nombreux soldats (FDI) postant depuis Gaza sur les réseaux sociaux.

Une photographie prise dans une rue en ruine de Gaza montre deux soldats tenant un pistolet israélien…