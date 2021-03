M. Macron et ses ministres, ces derniers mois, ont tenté de s’approprier les problèmes de l’extrême droite avec de nouvelles politiques et des sifflets de chien, en parlant durement de la criminalité et en faisant passer des projets de loi de sécurité pour essayer de limiter le tournage de la police, qui a été abandonné après les manifestations, et réprimer ce qu’ils appellent le séparatisme islamiste. Lors d’un récent débat télévisé, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a même accusé Mme Le Pen d’être «fragile» et «plus douce que nous» sur l’islamisme.

Mais l’année dernière, le barrage s’est brisé et Perpignan est devenue la plus grande ville sous le contrôle du Rassemblement national, le parti d’extrême droite dirigé par Marine Le Pen. Aujourd’hui, la ville de plus de 120000 habitants est surveillée de près comme un incubateur de stratégie d’extrême droite et comme un présage potentiel de ce à quoi pourrait ressembler une revanche de l’élection présidentielle opposant Mme Le Pen au président Emmanuel Macron.

