L’extrême droite française fait irruption au Parlement et plus loin dans le courant dominant

Mme Le Pen s’est engagée dans une stratégie longue et délibérée pour « dédiaboliser » son parti et élargir son électorat. Depuis sa défaite face à M. Macron en 2017, elle a tenté de renforcer sa crédibilité et de renommer son parti loin de ses racines extrémistes.

Bon nombre des nouveaux législateurs d’extrême droite sont entrés en politique pendant cette période de relooking et ont appris les ficelles du métier en tant que conseillers municipaux ou assistants parlementaires qui ont tenté de projeter la rigueur et de rompre avec les excès de certains lieutenants de longue date du parti, souvent associés à l’antisémitisme et à xénophobie.

“Un peu de sang neuf et de nouveaux visages ne feront pas de mal”, a déclaré Bryan Masson, qui s’est emparé d’un siège dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France, à BFM TV lundi dernier. A 25 ans, il est l’un des plus jeunes députés du Parlement, après une décennie de militantisme pour le Rassemblement national, d’abord en tant que responsable de son antenne jeunesse locale puis en tant que conseiller régional.

Mme Le Pen a également abandonné des idées qui aliénaient les électeurs traditionnels, comme une proposition de quitter la zone euro, qui l’a aidée à obtenir 41,5 % des voix lors de l’élection présidentielle d’avril, soit une augmentation de huit points par rapport à 2017.