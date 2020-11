L’extrême droite européenne utilise-t-elle les restrictions COVID comme nouvelle voie d’agitation?

Une page Facebook typique de l’extrême droite tchèque présente normalement des vidéos de hooliganisme dans le football avec des mots de passe antisémites et un sentiment anti-immigration.

Mais cette année est différente. Sur Boj pokračuje («Le combat continue»), l’une des principales causes a été la lutte contre la soi-disant «dictature COVID».

“The Fight Continue” était l’un des nombreux groupes d’extrême droite qui ont appelé les gens à manifester le 17 novembre contre les restrictions de pandémie du gouvernement tchèque, une campagne lancée par un groupe en ligne appelé Manifest, dont le fondateur David Tesar a écrit sur Facebook: “Arrêtez la tyrannie , arrêtez le covidisme, arrêtez le gouvernement, arrêtez les verrouillages ».

Le 17 novembre est la Journée de la lutte pour la liberté et la démocratie en République tchèque. Elle marque à la fois le début de la révolution de velours qui a fait tomber le communisme en 1989 et les manifestations étudiantes de 1945 contre l’occupation nazie.

Mais les autorités ont ordonné aux gens de rester chez eux cette année. Néanmoins, des centaines de personnes ont ignoré cet ordre et ont protesté sur la place Venceslas de Prague. Cette fois, aucune arrestation n’a été effectuée. Les manifestations du mois dernier à Prague sont devenues violentes alors que les manifestants anti-lock-out se sont affrontés avec la police.

Le parti d’extrême droite tchèque pour la liberté et la démocratie directe (SPD) est l’un des bénéficiaires du sentiment anti-lockdown.

Sa popularité «semble s’être légèrement renforcée ces dernières semaines en raison des effets de la pandémie», a déclaré Lubomir Kopecek, professeur de sciences politiques à l’Université Masaryk.

«Il semble que les effets sociaux des restrictions gouvernementales, des gros problèmes économiques et du déclin de la confiance dans le gouvernement soient favorables au SPD, qui agit comme l’une des voix de protestation les plus visibles», a-t-il déclaré.

Tomio Okamura, le leader du SPD né au Japon et vice-président de la Chambre des députés, la chambre basse du parlement tchèque, a – comme beaucoup de ses semblables en Europe – rompu avec la rhétorique anti-immigrés et protectionniste.

Au lieu de cela, il fustige les restrictions gouvernementales comme une nouvelle forme de totalitarisme, un message évocateur dans cet ancien État communiste où la suspicion envers les autorités est profonde.

Une enquête menée début novembre par les panels nationaux européens, une initiative conjointe de trois sondeurs, a révélé que seulement 36% des répondants tchèques souhaiteraient être vaccinés contre le coronavirus (une diminution par rapport à un sondage similaire à la mi-octobre) contre 46% contre la vaccination. Beaucoup de ceux qui se sont opposés à la vaccination, selon le sondage, étaient des partisans du SPD.

Partout en Europe, l’extrême droite a joué un rôle visible en politique cette année en tant qu’opposants les plus extrêmes aux fermetures de gouvernement et aux exigences en matière de masques faciaux, ainsi que de propagateurs de théories du complot liées à la pandémie.

En Allemagne, des milliers de manifestants lointains ont tenté de prendre d’assaut le Reichstag fin août. En Slovaquie voisine (qui s’est séparée de la Tchécoslovaquie lors du «divorce de velours» de 1993), les «ultras» du football ont manifesté le mois dernier aux côtés des partisans du Parti populaire fasciste – Notre Slovaquie (L’SNS) à Bratislava contre les mesures de pandémie du gouvernement.

Cela se traduit-il par des votes?

Richard Q. Turcsanyi, professeur adjoint à l’Université Mendel de Brno, en République tchèque, affirme que le soutien à l’extrême droite en République tchèque et en Slovaquie est à la croisée des chemins.

«D’une part, des politiques gouvernementales inefficaces et impopulaires conduisent à des manifestations, qui incluent des sympathisants d’extrême droite et anti-systémiques», a-t-il noté.

En revanche, de récents sondages dans les deux pays ne suggèrent pas une poussée massive de soutien aux deux partis.

En effet, dans toute l’Europe, la proéminence des partisans d’extrême droite dans les manifestations contre le lock-out ne s’est pas facilement traduite par un soutien accru aux partis d’extrême droite.

Début octobre, le Parti de la liberté de droite autrichien (FPO) a vu sa part des voix chuter de 31 à 7% lors d’une élection générale. En Allemagne, le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a vu sa popularité passer de 24% en octobre 2019 à 18% le mois dernier, selon un sondage de l’institut de recherche Kantar.

En Europe centrale, les partis d’extrême droite ont réussi à s’accrocher à leur soutien actuel ou à améliorer légèrement leur popularité, mais ils n’ont guère fait de percées radicales.

Selon Kopecek, les gains du SPD cette année, y compris l’obtention de 17 sièges aux élections régionales de la République tchèque en octobre, sont à bien des égards une correction de sa perte de popularité suite aux dernières élections législatives de 2017, lorsqu’il a remporté 22 sièges au parlement. mais a vu plus tard trois députés quitter le parti. En effet, il a recruté un député de plus en septembre lorsqu’un social-démocrate de haut rang, Jaroslav Foldyna, a traversé le parquet pour rejoindre le SPD.

L’SNS est arrivé quatrième avec 8% des voix aux élections législatives slovaques de février, le même que lors des précédentes élections générales, mais c’était avant le début de la pandémie en Europe.

Un sondage d’opinion plus récent estime leur soutien à environ 8,5%, en partie grâce à leur message anti-shutdown. Une enquête conjointe menée par plusieurs sondeurs slovaques début novembre a révélé que, alors que 72% des personnes interrogées déclarent adhérer strictement aux restrictions gouvernementales, la majorité qui ne le fait pas est favorable à l’SNS.

Du déni à l’automédication

Marian Kotleba, la figure de proue du parti, a passé une grande partie de l’année à nier que le coronavirus existe même, mais il a été testé positif le mois dernier, après quoi il a dit à ses partisans qu’un mélange de vodka et de sirop contre la toux était le moyen de traiter l’infection.

Politico Europe notait dès avril: «Le virus a réalisé des rêves nationalistes, mais les partis d’extrême droite semblent incapables de l’exploiter.»

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cela: du déclin marqué de l’immigration au milieu de la pandémie à un sentiment de «rassemblement autour du drapeau» au milieu d’une crise. Ils sont également confrontés à une concurrence féroce de la part d’une litanie d’autres partis anti-establishment. Lors des élections générales slovaques de février, la domination politique des sociaux-démocrates a été renversée par l’actuel Premier ministre Igor Matovic et son parti du peuple ordinaire, qui s’est présenté sur un ticket anti-corruption. Lors des élections régionales tchèques d’octobre, les gains les plus importants ont été réalisés par le Parti pirate libertaire et anti-établissement.

Un report de verrouillage politique?

Les manifestations du 17 novembre à Prague ont également attiré un bon nombre de libéraux et de progressistes, venus exprimer leur opposition au Premier ministre Andrej Babis, déjà impopulaire pour son populisme et sa litanie d’allégations de corruption, mais qui a également été blâmé pour ses gestion de la pandémie.

Alors que la République tchèque a relativement bien géré la première vague du coronavirus en mars grâce à l’application rapide de restrictions strictes, Babis est perçu par certains comme ayant abandonné toutes les restrictions avec trop de confiance en été afin de gagner le soutien, puis retardé des réponses rigides. la République tchèque étant devenue le pays le plus touché d’Europe (en pourcentage de la population) en septembre. Babis est largement accusé d’avoir reporté un autre lock-out après les élections locales d’octobre, au cours desquelles son parti au pouvoir, ANO, a augmenté son nombre de voix mais a perdu des sièges importants au profit de nouvelles coalitions.

Combats internes de droite

Il y a aussi des problèmes plus spécifiques. Le FPO autrichien était sous le choc après un scandale embarrassant d’argent contre couverture tandis que l’AfD en Allemagne est déchiré par des luttes intestines et de nouvelles compétitions de partis partageant les mêmes idées. La fragmentation est également un problème auquel sont confrontés les partis d’extrême droite tchèques. Okamura et son SPD font désormais face à une concurrence féroce de la part de Vaclav Klaus Jnr, le fils du premier Premier ministre de la République tchèque, qui a créé l’année dernière le Mouvement des citoyens tricolores (Trikolora) pour pousser son conservatisme radical infusé de populisme.

Klaus Jr est parlementaire depuis 2017, mais en raison de ses opinions bien arrêtées, il a été expulsé du Parti démocrate civique (ODS) de centre-droit, le parti que son père a contribué à façonner et le deuxième en importance à la Chambre des députés. Son parti est aidé par la présence de Klaus Snr aux rassemblements du parti, ainsi que par sa participation aux manifestations du 17 novembre à Prague, où il était «probablement la personne la plus visible», a déclaré Kopecek.

Maintenant, le parti Trikolora de Klaus Jnr tente de rivaliser pour l’espace avec l’ODS de centre-droit et le SPD d’extrême droite sur le même terrain anti-immigration, anti-Rom, euro-sceptique et tchèque, bien que le SPD soit un beaucoup plus radical sur ces fronts.

Okamura et Klaus «s’inscrivent tous deux dans le rôle de plébéiens, de rebelles, même de simples étrangers, qui [claim to] mieux comprendre la souffrance des gens ordinaires effrayés par la migration, par l’européanisation, par une infection inconnue », écrivait Lukas Jelinek, de l’Académie démocratique de Masaryk, dans un journal local en août.

Turcsanyi, de l’Université Mendel de Brno, a déclaré que la popularité de l’extrême droite dépend désormais de la manière dont les gouvernements tchèque et slovaque gèrent la pandémie au cours des prochains mois d’hiver.

Bien que les deux États voient des améliorations, si la situation se détériore à nouveau («ce qui est tout à fait possible», a-t-il dit), cela pourrait être un coup dur pour le gouvernement et cela pourrait enhardir l’extrême droite.

Kopecek est d’accord et dit que nous ne connaîtrons que la véritable ampleur de la manière dont la pandémie a affecté la popularité de l’extrême droite au début de l’année prochaine, lorsque «les plus grands impacts sociaux du coronavirus seront visibles», et avant les élections législatives tchèques qui se tiendront en octobre 2021.

Kopecek s’attend à ce que le SPD défende sa part des voix de 10,6% lors de la dernière élection législative de 2017. Trikolora de Klaus Jnr espère également décrocher des sièges lors de sa première élection législative, bien qu’il en ait maintenant trois en raison du député élu précédemment. pour le rejoindre.

Tous les jours de la semaine à 19 h 00 CET, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.