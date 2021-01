Les partisans de Trump font un geste aux agents de la police du Capitole devant la chambre du Sénat au Capitole le 6 janvier | Manuel Balce Ceneta / AP

«C’est comme une salle des miroirs»: la réponse désordonnée de l’extrême droite en ligne à la prise du Capitole.

À la suite de l’invasion du Capitole par des extrémistes pro-Trump, la droite en ligne a affiché des failles en traitant publiquement les événements de la semaine dernière.

Des arguments et des idées clairs gagnent du terrain et certains ont même été répétés par des membres du Congrès. Sur Facebook, Twitter, Reddit, le babillard TheDonald et Parler, un «réseau social de liberté d’expression» créé en opposition à Twitter, certains utilisateurs ont blâmé antifa pour l’attaque tandis que d’autres en ont revendiqué le mérite. Pendant ce temps, d’autres étaient en colère contre le président pour avoir publié jeudi une vidéo reconnaissant qu’une «nouvelle administration» prendrait le relais.

Même si le droit en ligne est divisé sur la façon de réagir aux événements de cette semaine, la loyauté envers le président Donald Trump est toujours forte. De nombreux supporters en ligne l’appeler «GEOTUS», ou Grand Empereur des États-Unis, et ont appelé ses collègues à le soutenir.

Mais il y a des fractures au sein du mouvement: certains ne savent pas pourquoi on leur a demandé de venir au rassemblement du 6 janvier si ce n’est de prendre des mesures extrêmes, d’autres sont en colère contre la vidéo de concession de Trump publiée sur Twitter jeudi soir où il a décrit les événements de mercredi comme une » attaque odieuse », et d’autres développent encore de nouvelles théories du complot.

«C’est comme une salle des miroirs», a déclaré Jessica Stern, professeur d’études mondiales à l’Université de Boston et spécialiste du terrorisme. Les gens sur ces plateformes veulent communiquer les uns avec les autres et élaborer des stratégies, mais en même temps, ils utilisent ces plateformes pour se vanter, faire des blagues de niche et narguer les forces de l’ordre, a-t-elle déclaré à Vox.

Il est difficile de savoir à quel point prendre au sérieux toute menace individuelle ou tout commentaire émis par les membres de ces forums. Il est difficile de faire la distinction entre les menaces légitimes et la pêche à la traîne – et cette réalité est reflétée par le président lui-même. Trump fera des «blagues» qui ciblent des groupes ou des individus et sapent les normes démocratiques. Ses partisans ont rejeté avec désinvolture les critiques de ces commentaires ou ont réprimandé les observateurs pour avoir pris le président au pied de la lettre.

Avec cinq morts, le temps de l’analyse de ces distinctions doit être révolu.

Le droit en ligne cherche à dévier la responsabilité tout en revendiquant la victoire

Dans les heures qui ont suivi la prise du Capitole le 6 janvier, Vox a rapporté la rumeur sans fondement mais proliférant rapidement selon laquelle des militants antifa étaient à l’origine des violences à Washington. En quelques heures, une théorie qui a commencé Les réponses sur Twitter et les babillards électroniques étaient répétés publiquement par les représentants républicains, Paul Gosar, Mo Brooks et Matt Gaetz. Ce dernier est allé jusqu’à citer un article désormais rétracté du Washington Times qui prétendait à tort qu’une société de reconnaissance faciale avait identifié des membres d’antifa. En réalité, l’entreprise, XRVision, avait trouvé «deux membres d’organisations néonazies et un partisan de QAnon parmi la foule pro-Trump», selon BuzzFeed News.

D’autres sur ces forums ont commencé à dénoncer ce qu’ils percevaient comme un traitement hypocrite de la part de la police et des médias par rapport à Black Lives Matter (BLM) et à l’antifa. «J’ai vu des flics s’agenouiller devant BLM et antifa», a écrit un commentateur. Un autre a souligné avec colère que ses amis des médias sociaux étaient «parfaitement d’accord avec BLM qui tirait sur des gens il y a des mois» – insinuant qu’ils devraient être d’accord avec la violence au Capitole, même si ce qu’il fait référence n’est pas clair, comme les manifestants de Black Lives Matter ne l’ont pas fait. « A tiré sur » n’importe qui.

UNE La perception selon laquelle les forces de l’ordre sont plus indulgentes à gauche est presque certainement fausse – Fabiola Cineas de Vox a rapporté une nouvelle recherche concluant que les forces de l’ordre sont plus sévères sur les manifestations de gauche que celles menées par des groupes de droite. Les chercheurs ont écrit: «Lorsque les autorités engagent des manifestations associées à la droite, elles utilisent la force près d’un tiers ou 34% du temps. Pendant ce temps, les autorités utilisent la force dans les manifestations associées à la gauche plus de la moitié ou 51% du temps. »

Mais surtout, les gens étaient en colère que les «RINO» – des républicains de nom seulement, un terme péjoratif pour les républicains jugés insuffisamment conservateurs ou fidèles à Trump – tentent de rendre hommage à l’antifa pour quelque chose qu’ils étaient fiers d’avoir fait.

«NOUS AVONS PRIS LE FUCKING CAPITOL SANS UN PLAN. Et des dommages très mineurs ont été subis au cours du processus. PAS D’EXCUSES. NOUS FAUT FAIRE LE FAIRE ENCORE », lit un commentaire sur un article populaire sur TheDonald. Un commentateur très populaire a dit à ses collègues agitateurs de «s’approprier» et d’arrêter d’avoir «froid aux yeux» sur ce qu’ils avaient fait et de le blâmer sur l’antifa:

«Ils méritent chaque vitre brisée qu’ils ont. Et j’ai ri aux photos d’eux se recroquevillant de peur sous leurs chaises. Le gouvernement devrait craindre le peuple, jamais l’inverse. Je soutiens chaque action de chaque patriote contre cette occupation illégale. Nous devons soutenir chaque mouvement de notre équipe. »

Mais certains pardonnent moins ce qu’ils considèrent comme une trahison de la part de leur commandant en chef.

La réaction de Trump

Il y a une véritable colère et une trahison envers le président de la part de certaines personnes. Beaucoup ont exprimé leur confusion quant aux raisons pour lesquelles Trump leur a dit de venir à DC, sinon d’agir. Un commentaire populaire sur TheDonald disait: «Pour être honnête, je me sens trahi par GEOTUS qui nous a demandé d’être là, qu’il aurait de« nouvelles preuves »pour prouver ce qui s’est réellement passé. Sauf qu’il n’a pas sorti une fichue chose. Je m’interroge sur beaucoup de choses à ce stade … »

En réponse, un autre commentateur écrit: «Je ne sais pas à quoi sert de dire aux gens de venir à Washington si c’était juste pour le même discours en boîte, pas de nouvelles informations … des milliers de personnes en colère qui pensent que l’élection a été volée quoi quelqu’un s’attendait-il à ce qu’il se produise?

Après que Trump a publié sa vidéo de concession, certains se sont mis en colère contre le président qualifiant les événements d ‘«attaque odieuse» et ne les soutenant pas après, à leur avis, qu’ils faisaient simplement ce qu’il demandait.



Kelsey Piper / Vox Une capture d’écran maintenant supprimée du babillard de droite TheDonald du 7 janvier.

Mais ce n’est pas la norme – un article très populaire sur TheDonald deux jours après les émeutes disait simplement: «Je reste à 100% en faveur de Donald J. Trump, dernier président légalement élu des États-Unis et à 100% en faveur de MAGA. Sur Facebook, sous un article de Newsmax intitulé «La porte-parole de Trump dit que le président condamne catégoriquement l’émeute au Capitole», tous les principaux commentaires étaient en faveur de l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany et fidèle à Trump.

Trump est la figure unificatrice de beaucoup de ce groupe diversifié de personnes – il est peu probable qu’ils se retournent contre lui en masse, et il y a des indications que même si le président a concédé, ses partisans ont toujours l’intention de se battre pour arrêter le président. élit Joe Biden de l’assermentation.

Ça ne fera qu’empirer d’ici

Sur Parler, un compte – dans un message qui a fait son chemin à travers des captures d’écran sur Twitter et Instagram – a écrit que «beaucoup d’entre nous reviendrons le 19 janvier 2021, portant nos armes … Nous viendrons en nombre qu’aucune armée permanente ou le service de police peut correspondre. »

Ce n’est que l’un des nombreux postes dans lesquels des individus planifient et élaborent des stratégies pour de futures actions anti-gouvernementales. Mais le volume et la diversité de ces messages rendent difficile de discerner quelles sont les menaces directes.





Beaucoup de ces affiches pourraient être des mineurs ou des farceurs qui traînent en ligne, sans intention ni moyen de voyager pour fomenter une insurrection armée. Mais c’est exactement ce qui rend ce mouvement si dangereux.

«L’un des défis est qu’il y a tellement de bavardages, il y a tellement de bruit, ce qui constitue une véritable menace [is difficult to parse] – à mon avis, c’est exactement leur stratégie », a déclaré à Vox Bruce Hoffman de l’Université de Georgetown, professeur spécialisé dans les études sur le terrorisme. Cet écosystème se compose, a-t-il dit, de «boucles de rétroaction sans fin d’appels à la violence … où les gens qui le publient ne représentent peut-être aucune sorte de menace directe, mais ils espèrent que quelqu’un assis dans leur sous-sol … va lire cela, se mettre suffisamment en colère, sentir qu’il y a un soutien communautaire pour la violence et ensuite sortir et faire quelque chose.

Hoffman et Stern ont tous deux souligné qu’Internet et les médias sociaux étaient une composante nécessaire de la croissance du mouvement de droite à l’échelle nationale. Auparavant, ces groupes extrémistes étaient des entités distinctes qui devaient être recherchées. Maintenant, ils sont adjacents et mêlés aux idées et aux dirigeants politiques dominants, et les gens peuvent exister en tant que partie du mouvement sans s’identifier formellement comme membre d’un groupe extrémiste.

Tout ce qu’il faut, c’est une connexion Internet et une vague croyance que l’élection a été volée, et tout à coup, les gens font partie de groupes Facebook où les publications allèguent de grossières fraudes et activités illégales sapant la démocratie. Beaucoup de gens ne savent même pas que les mêmes points de discussion qu’ils publient sur leurs comptes de médias sociaux proviennent de suprémacistes blancs dans les coins ombragés d’Internet.

Les entreprises de médias sociaux et de technologie se sont démenées ces derniers jours pour agir, alors que la pression monte. Apple a menacé de supprimer Parler de son App Store, et Google Play a supprimé l’application peu de temps après. Twitter a complètement retiré Trump de leur plateforme, allant même jusqu’à interdire d’autres comptes qu’il a tenté d’utiliser après son interdiction.

Alors que l’effort visant à éliminer l’extrémisme des grandes entreprises de médias sociaux pourrait aider à freiner la propagation d’idées extrêmes aux utilisateurs occasionnels d’Internet, le réseau en constante évolution des médias sociaux et des forums de messagerie de droite défiera probablement le contrôle de ces géants de la technologie. Jetez un œil à TheDonald, anciennement une partie de Reddit; une fois interdite là-bas, elle a réussi à migrer vers son propre avant-poste sur Internet.

«Cela a toujours été le rêve des suprémacistes blancs qui ont commencé à s’organiser sur une base coordonnée à l’échelle nationale au début des années 1980 … pour rassembler les brins disparates du mouvement extrémiste: anti-fédéralistes, personnes opposées aux impôts, personnes opposées à la gouvernance au-dessus au niveau local, racistes, antisémites, xénophobes. Sans le pouvoir de communication des médias sociaux, ils ne peuvent aller plus loin », a expliqué Hoffman.

Eh bien, ils l’ont maintenant.